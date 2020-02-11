Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила формами в роскошном платье Vivienne Westwood

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда подготовила "новый удар"

Кайли Дженнер, которая вчера показала один из самых ярких образов на афтепати «Окара», не ограничилась одним платьем. Девушка решила окончательно «добить» публику, примерив роскошный аутфит от Vivienne Westwood. Ярко-красное платье с высоким разрезом по ноге и оголенными плечами, оно сделало звезду невероятно эффектной. А к тому же отлично подчеркнуло тонкую талию, пышную грудь и знаменитые ягодицы Кайли.

Красный к лицу Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Популярная инста-дива дополнила образ полупрозрачными туфлями Christian Louboutin, а также бриллиантовым колье и серьгами от Lorraine Schwartz. Отдельно стоит упомянуть макияж в коричневых тонах, а также гладкую укладку – они стали гармоничным завершением лука.

Кайли выбрала более чем удачный образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

В своем микроблоге Кайли опубликовала множество фото, написав коротко: «Афтепати». Снимки она сделала с разных ракурсов, чтобы со всех сторон продемонстрировать как удачный наряд, так и свое тело. Фигура самой юной миллиардерши в мире как всегда просто «взорвала» сеть. А образ собрал множество комплиментов благодаря цвету. «Первая», «вау», «красный тебе так к лицу»…

Кайли не могла нормально сидеть в своем платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в этот раз наряд получился весьма удачным еще и потому, что Кайли в нем не могла свободно передвигаться. Напомним, вчерашнее платье от Ralph & Russo было весьма соблазнительным, но крайне непрактичным. По словам самой девушки, она могла в нем сидеть. А судя по снимкам с красной дорожке, ходить и даже дышать в нем было не так-то легко. Что ж, красота и популярность в сети требуют жертв.

Напомним, Кайли – одна из самых любимых поклонниками сестер в знаменитой династии Кардашьян-Дженнер. 22-летняя красавица уже достигла отметки в 162 миллиона фолловеров. В то время как Ким, которая всегда ее опережала, сейчас может похвастаться количеством поклонников в 159 миллионов.