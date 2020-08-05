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Так больше не носят: стилист назвала главные антитренды 2020 года

Автор: Марина Настевич

Модный эксперт рассказала, что пора изгнать из своего гардероба

Что такое морально устаревшая одежда? Морально - значит неактуальная, давно вышедшая из моды. Это одежда, к которой многие привыкли и в силу привычки и замыленности глаз, хоть и покупают новую одежду, но такую новую, которая уже морально устарела на момент покупки. Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала, что уже не стоит носить в 2020 году и назвала главные антитренды.

Спросите - почему тогда такую одежду продают в магазинах? Ответ прост- потому что есть спрос. И приличный такой спрос.

Почему же выбор падает на однотипную одежду? Потому что стилист и сама когда-то была такой же как и многие, не разбирающейся в моде и одевающейся по привычке девушкой. Как в 20 лет, так и в 30, и в 35 одевалась. Разве что откровенное мини не носила. Потому что не умела, не знала, не научили.


Итак, что категорично не носим в 2020:

  • платья и юбки длиной по колено, или выше на 1 ладонь
  • чересчур обтягивающую одежду
  • телесные колготки
  • приталенные блузы

  • короткие приталенные пиджаки, только если это не Balmain

  • брюки, джинсы, юбки с заниженной талией или с посадкой на бёдрах
  • брюки со стрелками

  • джинсы скинни

  • юбка клёш

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  • обувь на танкетке, балетки, угги
  • меховые жилетки

  • платья-свитер

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

Напомним, ранее стилист рассказала, с чем носить массивные сандалии и самое модное платье лета-2020.

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