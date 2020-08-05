Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

Що таке морально застарілий одяг? Морально - значить неактуальний, що давно вийшов з моди. Це одяг, до якого багато хто звикли і в силу звички і замиленості очей, хоч і купують новий одяг, але такий новий, що вже морально застарів на момент покупки. Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова розповіла, що вже не варто носити в 2020 році і назвала головні антитренди.

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Запитайте - чому тоді такий одяг продають в магазинах? Відповідь проста - тому що є попит. І пристойний такий попит.

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Чому ж вибір падає на однотипний одяг? Тому що стиліст і сама колись була такою ж як і багато хто, не розбиралась в моді і одягалась за звичкою. Як в 20 років, так і в 30, і в 35 одягалася. Хіба що відверте міні не носила. Бо не вміла, не знала, не навчили.

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Отже, що категорично не носимо в 2020:

сукні та спідниці довжиною до коліна або вище на 1 долоню

занадто обтягуючий одяг

тілесні колготки

приталені блузи

короткі приталені піджаки, тільки якщо це не Balmain

брюки, джинси, спідниці із заниженою талією або з посадкою на стегнах

брюки зі стрілками

джинси скінні

спідниця-кльош

взуття на танкетці, балетки, уггі

хутряні жилетки

плаття-светр

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, з чим носити масивні сандалі і наймодніше плаття літа-2020.