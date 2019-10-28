О боги-ноги: Леся Нікітюк в міні-сукні підкорила довжиною і стрункістю ніжок

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк насолоджується відпочинком у Єгипті

Леся Нікітюк несподівано порадувала шанувальників новою поїздкою. В розпал зйомок нових проектом "Леді Ле" вирішила трохи відпочити, полетівши у теплий Єгипет. Більш того, таким чином телеведуча продовжила святкування свого дня народження. Нагадаємо, що 19 жовтня ведучій виповнилося 32 роки. При цьому свій день народження Нікітюк відсвяткувала голосно. На вечірку до неї прийшла також Оля Полякова з донькою Машею. Більш того, Полякова нагородила Нікітюк пристрасним поцілунком, що, звичайно ж, потрапило на відео!

По приїзду в Єгипет Нікітюк поспішила опублікувати нові фото. Співачка позує в яскравій сукні соковитого жовтого кольору. Літня міні-сукня на запах декорована воланами, що додає образу романтичності. Ведуча позує босоніж, при цьому міні-сукня як не можна краще демонструє довгі і стрункі ніжки телеведучої.

Струнка Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Міні відпустка на Червоному морі. Смачно красиво недорого. Сукня #самашила", - лаконічно підписала серію фото Леся, закликавши прихильників стежити за її сторіз.

Струнка Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зате підписники Лесі поспішили засипати її захопленими коментарями:

"О ноги"

“Яка нереальна красуня, правда сама пошила сукню ?!!! Шикарна"

"Прям сонечко"

"Леся, вам пора відкривати свій магазин суконь:) дуже красиві"

"Дуже красива"

“Образ клас! Набагато краще ніж у передачах, які ведете"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що нещодавно Нікітюк презентувала нову програму, в якій є ведучою - "LeМаршрутка" на "Новому каналі". Програма присвячена подорожам по Україні. Нікітюк навіть назвала 5 реформ, які реалізує на посаді Міністра туризму України".

Леся Нікітюк назвала 5 реформ, які реалізує на посаді Міністра туризму України"

До речі, раніше мама Лесі Нікітюк чесно зізналася, що чекає онуків від зіркової доньки.