Блискучий вибір! Гвен Стефані вийшла у світ в кришталевому топі від українського дизайнера

Гвен Стефані (фото: instagram.com/gwenstefani)

Американська співачка приміряла топ від FROLOV

Гвен Стефані – одна з найяскравіших постатей світового шоу-бізнесу, яка давно заслужила звання ікони стилю. Кожен дизайнер мріє попрацювати з нею. А тому справжнім сюрпризом для українського бренду FROLOV став вибір співачки для шоу The Voice, яке відбулося днями в Лос-Анджелесі. На захід епатажна співачка прийшла в незвичайному образі, частиною якого стало і творіння Івана Фролова.

Гвен Стефані в топі від українського дизайнера (фото: instagram.com/frolovheart)

Гвен приміряла брюки з низькою посадкою відтінка хакі з накладними кишенями, світшот з довгими напівпрозорими рукавами і блискучий топ з кришталевою бахромою. Саме ця річ з колекції FROLOV весна-літо 2020 і надала луку потрібний «феєричний» акцент. Доповнили вбрання черевики на високих підборах з хутряною облямівкою, а також численні аксесуари. Волосся зірка, що обожнює незвичайні зачіски, цього разу розпустила по плечах, а макіяж зробила виразний і яскравий – у своєму стилі.

Гвкн Стефані відома своїм бездоганним смаком (фото: instagram.com/gwenstefani)

Над образами американської зірки працюють кращі світові стилісти – Роб Зангарди і Маріель Хаен відомі також співпрацею з Дженніфер Лопес, Карою Делевінь та іншими знаменитостями. Так що для бренду це справжнє визнання успіху. У своєму Instagram-акаунті Іван зробив пост, подякувавши стилістам за такий вибір. «Гвен Стефані в бра #FROLOV. Ми не могли б бути більш щасливими одягнути нашу музу».

Співачка Дуа Ліпа (фото: instagram.com/frolovheart)

«Перед початком роботи над колекціями я роблю великі дослідження і готую мудборды на сотні сторінок. Серед них завжди є фото образів Гвен Стефані в 1990-х і на початку 2000-х. Вона захоплює мене вмінням поєднувати непоєднуване. Серед улюбленого – її мікс панку і голлівудського шику. Гвен є легендою та іконою стилю, я щасливий, що виконавиця Do not Speak It's My LIfe вибрала бра FROLOV та поєднала його з агресивними камуфляжными брюками», – розповів дизайнер українському Vogue.

До речі, наряди від FROLOV вибирають безліч знаменитостей. Так, у бра від українського дизайнера виступала і співачка Дуа Ліпа. Також Іван створив багато образів для першої леді України, Олени Зеленської.