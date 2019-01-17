Блестящее платье и браслет Дианы: Меган Маркл посетила шоу Cirque du Soleil

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Беременная герцогиня поразила эффектным нарядом на цирковом представлении

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая находится на шестом месяце беременности, не сидит на месте и активно участвует в публичных мероприятиях. В среду, 16 января, герцогиня Сассекская вместе с мужем совершила сразу два выхода в свет. После визита в организацию The Mayhew, которая занимается защитой животных, вечером Меган блистала в Альберт-холле на премьере шоу Cirque du Soleil. Об этом сообщает Daily Mail.

Для похода на спектакль 37-летняя Маркл выбрала очень эффектный образ - она надела длинное блестящее платье от Roland Mouret темно-синего цвета, стоимостью почти 4380 долларов.

Фото: (instagram.com/meghan_and_harry)

Свой образ Макрл дополнила черными туфлями Stuart Weitzman за 398 долларов и клатчем Givenchy. Но особое внимание привлек золотой браслет на руке герцогини, принадлежавший принцессе Диане. К слову, Меган уже надевала его раньше во время австралийского тура.

Фото: (instagram.com/princessdianakatemeghan)

Специальный показ Cirque du Soleil, который посетили герцог и герцогиня Сассекские в Лондоне, прошел в поддержку благотворительной организации Sentebale, которой помогает принц Гарри. Она помогает африканским детям.

Перед началом представления Меган и Гарри познакомились и пообщались с артистами и организаторами, а затем заняли свои места в отдельной ложе.

Фото: (instagram.com/meghan_and_harry)

Стоит отметить, что образ Меган Маркл очень напоминает тот, в котором когда-то выходила в свет принцесса Диана. В 1989 году она появилась на премьере фильма в лондонском Empire Cinema.в сверкающем изумрудном платье Catherine Walker с таким же вырезом на подоле, как у супруги принца Гарри.

Фото: (instagram.com/samdan_plus)

Напомним, что Меган Маркл рассекретила дату предстоящих родов во время визита в благотворительную организацию города Беркенхед, куда она отправилась вместе с принцем Гарри.

К слову, слухи о непростом нраве Меган Маркл подтвердились после того, как телохранитель герцогини Сассекской написала заявление об увольнении. Это не первый случай, когда персонал буквально сбегает от "монстра Маркл", как ее за глаза прозвали в Кенсингтонском дворце из-за повышенной требовательности.

Кстати, эксперты подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл, и сумма вышла впечатляющая.

Видео: РБК-Украина