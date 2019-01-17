Блискуче плаття і браслет Діани: Меган Маркл відвідала шоу Cirque du Soleil

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Вагітна герцогиня вразила ефектним нарядом на цирковій виставі

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка перебуває на шостому місяці вагітності, не сидить на місці і активно бере участь в публічних заходах. У середу, 16 січня, герцогиня Сассекська разом з чоловіком зробила відразу два виходу в світ. Після візиту в організацію The Mayhew, яка займається захистом тварин, ввечері Меган блищала в Альберт-холі на прем'єрі шоу Cirque du Soleil. Про це повідомляє Daily Mail.

Для походу на виставу 37-річна Маркл вибрала дуже ефектний образ - вона одягла довгу блискучу сукні від Roland Mouret темно-синього кольору, вартістю майже 4380 доларів.

Фото: (instagram.com/meghan_and_harry)

Свій образ Макрл доповнила чорними туфлями Stuart Weitzman за 398 доларів і клатчем Givenchy. Але особливу увагу привернув золотий браслет на руці герцогині, який належав принцесі Діані. До речі, Меган вже одягала його раніше під час австралійського туру.

Фото: (instagram.com/princessdianakatemeghan)

Спеціальний показ Cirque du Soleil, який відвідали герцог і герцогиня Сассекські в Лондоні, пройшов на підтримку благодійної організації Sentebale, якій допомагає принц Гаррі. Вона допомагає африканським дітям.

Перед початком вистави Меган і Гаррі познайомилися і поспілкувалися з артистами і організаторами, а потім зайняли свої місця в окремій ложі.

Фото: (instagram.com/meghan_and_harry)

Варто відзначити, що образ Меган Маркл дуже нагадує той, в якому колись виходила в світ принцеса Діана. У 1989 році вона з'явилася на прем'єрі фільму в лондонському Empire Cinema.у блискучому смарагдовому платті Catherine Walker з таким же вирізом на подолі, як у дружини принца Гаррі.

Фото: (instagram.com/samdan_plus)

Нагадаємо, що Меган Маркл розсекретила дату майбутніх пологів під час візиту в благодійну організацію міста Беркенхед, куди вона відправилася разом з принцем Гаррі.

До речі, чутки про непросту вдачу Меган Маркл підтвердилися після того, як охоронець герцогині Сассекської написала заяву про звільнення. Це не перший випадок, коли персонал буквально тікає від "монстра Маркл", як її очі прозвали в Кенсингтонському палаці через підвищену вимогливість.

До речі, експерти підрахували вартість гардеробу Меган Маркл, і сума вийшла вражаюча.

Відео: РБК-Україна