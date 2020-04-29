Бизнес-леди из 80-х: Катя Осадчая покорила стильным образом в ретро-стиле

Немного переведя дух после уникального суперфинала шоу Голос страны-10, Катя Осадчая вновь вернулась к привычным карантинным будням. Напомним, что суперфинал “Голоса” состоялся 26 апреля, победителем стал Роман Сасанчин — участник команды Тины Кароль. При этом организаторы мероприятия превзошли себя. Эфир был очень технологичным. Судьи комментировали выступления участников, не выходя из дома. А ведущие (Осадчая и Горбунов) появлялись на сцене в виде проекции! Все для того, чтобы не нарушать правил изоляции в период карантина. А вот дома теледва продолжает делиться с фолловерами стильным вдохновением.

Похоже, что Осадчая решила стать настоящей “Chloe Girls”. Телеведущей очень приглянулись вещи французского Дома моды Chloe. И в последнее время она стала чаще публиковать стильные аутфиты.

Новый образ Кати получился в духе ретро. А точнее — в стиле 80-х. Ведущая “Светской жизни” примерила синие брюки-трубы с завышенной талией, которую подчеркивает черный пояс. В брюки заправлена белая футболка с названием бренда. Довершает образ серый жакет оригинального кроя. Из аксессуаров Катя выбрала массивные очки в стилистике 80-х с прозрачным стеклом. А вот волосы собрала по бокам заколками.

Фото: instagram.com/kosadcha

“Коли вийдемо з карантину, додому взагалі приходити не будемо?” — подписала новый пост Осадчая.

Поклонники телеведущей также засыпали ее восторженными комментариями, а также оставили ответы на ее вопрос.

“Точно!!! Так багато всього хочеться зробити!”

“Спати все ж таки вдома непогано)”

“Вийдемо і заблукаємо)”

“Слава Богу, попереду літо, буду жити на вулиці!”

“Катерино, у Вас завжди такі круті образи”

“Вы красотка”

“Пиджак - огонь”

“Стильна”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

А до этого Катя показывала другой по настроению образ — более романтичный. Тогда телеведущая позировала в персиковом платье в цветочках, а также удобных белых кроссовках. Образ дополняли уже знакомые солнцезащитные очки. А вот в руках Осадчая держала ракетку для бадминтона.

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет.