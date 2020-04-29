Бізнес-леді з 80-х: Катя Осадча підкорила стильним образом в ретро-стилі

Трохи перевівши подих після унікального суперфіналу шоу Голос країни-10, Катя Осадча знову повернулася до звичних буднів карантину. Нагадаємо, що суперфінал "Голосу" відбувся 26 квітня, переможцем став Роман Сасанчин — учасник команди Тіни Кароль. При цьому організатори заходу перевершили себе. Ефір був дуже технологічним. Судді коментували виступи учасників, не виходячи з дому. А ведучі (Осадча та Горбунов) з'являлися на сцені у вигляді проекції! Все для того, щоб не порушувати правил ізоляції в період карантину. А ось вдома теледва продовжує ділитися з фоловерами стильним натхненням.

Схоже, що Осадча вирішила стати справжньою "Chloe Girls". Телеведучої дуже сподобалися речі французького Будинку моди Chloe. І останнім часом вона стала частіше публікувати стильні аутфиты.

Новий образ Каті вийшов у дусі ретро. А точніше — в стилі 80-х. Ведуча "Світського життя" приміряла сині штани-труби з завищеною талією, яку підкреслює чорний пояс. Заправлена в брюки біла футболка з назвою бренду. Довершує образ сірий жакет оригінального крою. З аксесуарів Катя вибрала масивні окуляри в стилі 80-х з прозорим склом. А ось зібрала волосся з боків шпильками.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Коли вийдемо з карантину, додому взагалі приходити не будемо?" — підписала новий пост Осадча.

Шанувальники телеведучої також засипали її захопленими коментарями, а також залишили відповіді на її питання.

“Точно!!! Так багато всього хочеться зробити!”

“Спати все ж таки вдома непогано)”

“Вийдемо і заблукаємо)”

“Слава Богу, попереду літо, буду жити на вулиці!”

“Катерино, у Вас завжди такі круті образи”

“Вы красотка”

“Пиджак - огонь”

“Стильна”

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

А до цього Катя показувала інший за настроєм образ — більш романтичний. Тоді ведуча позувала у персиковій сукні в квіточках, а також зручних білих кросівках. Образ доповнювали вже знайомі сонцезахисні окуляри. А ось в руках Осадча тримала ракетку для бадмінтону.

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет.