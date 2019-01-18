Битва образів: супермоделі Наталя Водянова і Карлі Клосс в сорочці Louis Vuitton

Наталія Водянова і Карлі Клосс (колаж: LITE)

Кожна з моделей по-своєму цікаво обіграла стильні образи

Поява селебрітіс в однакових вбраннях завжди викликає інтерес, бажання порівняти і вибрати найкращу комбінацію. На цей раз в об'єктиви фотографів потрапили супермоделі Наталя Водянова і Карлі Клосс, які з'явилися на публіці в однакових сорочках з чоловічої колекції Louis Vuitton.

Проголосувати за кращий, на вашу думку образ, можна трохи нижче.

Першою свій образ "засвітила" 26-річна Карлі. Модель відвідала на початку січня вечірку з нагоди відкриття нового бутіка Louis Vuitton в Нью-Йорку. Для гламурного виходу Клосс вибрала білосніжну сорочку з накладними кишенями від французького бренду з чоловічої колекції сезону весна-літо 2019. Під сорочку Клосс наділу широкі штани-стрілки (також Louis Vuitton). Образ модель доповнила відкритими золотими босоніжками.

Карлі Клосс в сорочці Louis Vuitton (фото: instagram.com/KarlieKloss)

Фото: instagram.com/louisvuitton

Слідом за Карлі свій стильний образ продемонструвала Наталя Водянова, відвідавши показ Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі (15-20 січня).

Вже знайому нам сорочку від Louis Vuitton Водянова використовувала як сукню. Доповнивши образ напівпрозорим плащем-дощовиком, а також високими черевиками з кольоровим візерунком від Christian Louboutin.

Наталя Водянова в сорочці Louis Vuitton (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

"Ой вляпалася! #яжемать", — підписала знімок Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, що в Парижі тим часом проходить Тиждень високої моди осінь-зима 2019/20. Свої колекції модникам встигли представити одні з провідних світових кутюр'є, які влаштували на подіумі "об'ємний хаос".

Також відзначимо, що в цьому році серед модних трендів домінують кислотні 80-ті. Раніше LITE писав, що у мережі набирає популярність супер яскравий hair-тренд 2019, зважитися на який зможе тільки смілива дівчина.

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