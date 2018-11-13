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В бікіні і ботфортах: Ірина Шейк знялася в гарячій фотосесії

Lite » Стиль і мода 13.11.2018 - 15:27
В бікіні і ботфортах: Ірина Шейк знялася в гарячій фотосесії
Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Модель позувала для журналу V Magazine

Відома російська супермодель Ірина Шейк знялася в новій гарячій фотосесії для журналу V Magazine. Знімком з фотосету зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ірина позувала перед камерою фотографа Карін Бекофф в сексуальному міні-бікіні. Чорний купальник Шейк доповнила ботфортами в тон. Своє пишне темні волосся модель грайливо зібрала руками над головою.

Варто зазначити, що 32-річна Ірина може похвалитися чудовою фігурою.

В бікіні і ботфортах: Ірина Шейк знялася в гарячій фотосесіїФото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Журналу V Magazine поділився на своїй сторінці в Instagram закадровими відеороликами, на яких відображено, як проходила зйомка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від V Magazine (@vmagazine)

Відео: Ірина Шейк (instagram.com/vmagazine)

Разом з Іриною Шейк для журналу V Magazine знялася ще одна російська модель Наташа Полі.

Ірина, до речі, не тільки успішна модель, але і хороша мама. Нагадаємо, Ірина зустрічається з голлівудським актором Бредлі Купером. Про їх роман стало відомо навесні 2015 року. Півтора роки тому у пари народилася дочка Лея. Для моделі і актора ця дитина стала першою.

Раніше Ірина Шейк вразила відвертим фото з пляжу.

Ми також писали про те, що знаменита модель вразила супер-відвертим купальником. Емілі Ратаковски справила справжній фурор в мережі і на пляжах Сіднея, що в Австралії.

А також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Відео: РБК-Україна

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