Безупречный total white: Ева Лонгория показала, как носить белый в новом сезоне

Ева Лонгория недаром заслужила звание иконы стиля в сети. Звезда то и дело показывает все новые необычные образы, где умело сочетает вещи из последних коллекций и дополняет обувью из собственной коллекции. И каждый из них получается удачным и вдохновляющим. Несколько часов назад актриса продемонстрировала очередной из них.

Ева в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева примерила образ в белых тонах, который состоит из летней «классики» – свободного кроя белой рубашки с накладными карманами, узких укороченных брюк, а также белых слипонов. В завершение совершенного лука ей сделали выразительный макияж с коричневыми smoky eyes, а также гладкую укладку. Звезда сидит на фоне города, удобно разместившись на плетеном диване. Выглядит 45-летняя актриса отлично: свежо и молодо, и белый оттенок тому явно способствовал. Берем на заметку! Тем более что этот цвет поистине универсальный: он идет практически всем, а в теплый сезон поможет сделать образ не только стильным, но и комфортным.

«Просто отдыхаю на крыше… А вы как?», – написала Ева, которая любит вступать в переписку со своими фолловерами. Поклонники поделились своими занятиями во время карантина, а также поспешили отметить, как отлично выглядит актриса: «Ты так прекрасна», «Просто восхитительный кадр», «Волшебная», «Вау! Просто нереальная», «Она такая красивая, я просто не могу»…

Санти за "чтением" (фото: instagram.com/evalongoria)

Также актриса не удержалась, чтобы в который раз не показать миру своего сына Санти, которому в июне этого года исполнится уже 2 года. Малыш в этот раз позирует в забавном халате с капюшоном, который практически полностью его скрывает. «Идеальная ночь воскресенья», – написала Ева и добавила хэштеги, дав поклонникам понять, что ребенок только что принял ванную. Санти сидит на полу и увлеченно рассматривает книжки. Что ж, неудивительно, что Лонгория осталась довольна – какая мама не будет радоваться такому прилежному малышу?