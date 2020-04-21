Бездоганний total white: Єва Лонгорія показала, як носити білий в новому сезоні

Єва Лонгорія недарма заслужила звання ікони стилю в мережі. Зірка повсякчас показує всі нові незвичайні образи, де вміло поєднує речі з останніх колекцій і доповнює взуттям з власної колекції. І кожен з них виходить вдалим і надихаючим. Кілька годин тому актриса продемонструвала черговий з них.

Єва в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва приміряла образ в білих тонах, який складається з літньої «класики» – вільного крою білої сорочки з накладними кишенями, вузьких укорочених штанів, а також білих сліпонів. На завершення лука їй зробили виразний макіяж з коричневими smoky eyes, а також гладку укладку Зірка сидить на тлі міста, зручно розмістившись на плетеному дивані. Виглядає 45-річна актриса чудово: свіжо і молодо, і білий відтінок того явно сприяв. Беремо на замітку! Тим більше що цей колір воістину універсальний: він йде практично всім, а в теплий сезон допоможе зробити образ не тільки стильним, але і комфортним.

«Просто відпочиваю на даху... А ви як?», – написала Єва, яка любить вступати в переписку зі своїми фоловерів. Шанувальники поділилися своїми заняттями під час карантину, а також поспішили відзначити, як відмінно виглядає актриса: «Ти прекрасна», «Просто чудовий кадр», «Чарівна», «Вау! Просто нереальна», «Вона така гарна, я просто не можу»...

Санті за "читанням" (фото: instagram.com/evalongoria)

Також акторка не втрималась, щоб вкотре не показати світу свого сина Санті, якому в червні цього року виповниться вже 2 роки. Малюк цього разу позує в кумедному халаті з капюшоном, який практично повністю приховує його. «Ідеальна ніч неділі», – написала Єва і додала хештегиі, натякнувши шанувальникам, що дитина тільки що прийняв ванну. Санті сидить на підлозі і захоплено розглядає книжки. Що ж, не дивно, що Лонгорія залишилася задоволена – яка мама не буде радіти такому старанному малюкові?