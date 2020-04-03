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Это надо видеть! Ева Лонгория ошеломила количеством обуви в своем гардеробе

Lite » Мода 03.04.2020 - 19:29
Это надо видеть! Ева Лонгория ошеломила количеством обуви в своем гардеробе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса похвасталась новой коллекцией

Ева Лонгория не перестает удивлять своих поклонников. Она уже успела показать, как занимается во время карантина спортом, чтобы держать тело в тонусе. Затем демонстрировала кулинарные способности, а также игры с сыном. А в этот раз 45-летняя красавица решила повести фолловеров в святая святых – свою гардеробную. По сути, таким образом, она убила сразу двух зайцев: восхитила поклонников количеством и разнообразием обуви, а также прорекламировала новую коллекцию, которую разработала для крупного польского интернет-магазина.

Ева показывает новую коллекцию обуви (видео: instagram.com/evalongoria)

«Только посмотрите, что я получила!...», – начала Ева свое видео с восторженного восклика. А позже объяснила важность данной линии. Так, она носит благотворительный характер – часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом. «До 5 апреля 10% от любого продукта Eva Longoria идет на помощь пострадавшим от коронавируса в Польше. Оставайтесь дома и помогите нам сгладить ситуацию во всем мире. Вместе мы справимся с этим», – добавила Лонгория.

В комментариях Ева получила массу похвал и благодарностей. Особенно порадовались посту поклонники звезды из Польши. Также многие отметили, что вряд ли сейчас кого-то интересует шопинг, разве что в супермаркет за продуктами. Впрочем, в коллекции есть обувь на все времена года, так что она в любом случает не теряет своей актуальности на период после изоляции.

Это надо видеть! Ева Лонгория ошеломила количеством обуви в своем гардеробеЗвезда дома не скучает (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, Ева – одна из самых стильных знаменитостей, которая часто радует необычными и яркими образами на своей странице. Звезда любит сама составлять аутфиты для светских выходов и порой даже для красных дорожек, продумывая каждую деталь, а затем впечатляя фанатов по всему миру. Поэтому создание обувной коллекции стало логичным продолжением ее увлечения. Интересно, что часто она примеряет вещи от своей лучшей подруги Виктории Бекхэм. Что не удивительно: как-то Ева призналась, что считает экс-перчинку наиболее сведущей в вопросах моды и стиля. По словам Лонгории, супруга Дэвида Бекхэма – единственная, кого бы она брала на каждый шопинг. Что ж, отличный выбор!

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