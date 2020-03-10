Бездоганна: Кім Кардашян показала розкішну фігуру в діловому костюмі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка привітала жінок зі святом

Кім Кардашьян – особистість вічно зайнята. До побудови бізнесу, виховання дітей і відвідування світських подій вона не так давно додала і адвокатську діяльність. Так що привітати своїх фоловерів з Міжнародним жіночим днем 39-річна зірка знайшла час лише кілька годин тому. І зробила це вельми незвичайним чином.

Кім в діловому образі для робочої зустрічі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім опублікувала фото з жінками, яких захищає в суді. Пост вона супроводила довгим текстом. "Я знаю, що спізнююся на один день, але з Міжнародним жіночим днем всіх сильних жінок! Проведіть по екрану, щоб побачити мене з жінками, яких я веду: Джессіка Джексон, Ерін Хейни, Еліс Джонсон і Джудіт Негрон, Крістал Муноз і Тинис Ніколь Хол, яким тільки що були замінені їх довгі тюремні терміни. Ми разом пішли туди і отримали кілька дивних ідей на майбутнє. Я молюся, щоб вони здійснилися і щоб я могла поділитися цим з усіма вами найближчим часом!".

І спокусливому для світського виходу (фото: instagram.com/kimkardashian)

За роботою не забула Кім про бездоганний зовнішній вигляд. Зірка вибрала для робочої поїздки стильний білий костюм: вузькі штани зі стрілками, а також приталений піджак з глибоким декольте і квіткою на грудях. Доповнили його босоніжки під зміїну шкіру, а також крихітна блискуча сумочка. Таке вбрання вигідно підкреслило всі достоїнства відомої красуні: тонку талію, розкішні стегна і груди, зорово зробивши її фігуру просто бездоганною. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а макіяж зробила виразним, але в натуральних тонах. Виглядала зірка стильно і чарівно. За що отримала від своїх послідовувачів масу лайків та коментарів.

Кім, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім встигла показати і більш спокусливий лук: латексний коричневий костюм від Balmain. Образ склали облягаючий, немов друга шкіра, комбінезон, а також накинутий поверх жакет з рукавами-рукавичками. Доповнили його босоніжки на високих підборах, а також незвичайна зачіска – довгий кінський хвіст. Зірка постаралася показати фото з усіх ракурсів, в який раз зробивши акцент на своїх знаменитих сідницях і струнких ногах.