Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников

Гвинет Пэлтроу, пожалуй, – самая ярая фанатка здорового образа жизни и правильного питания в Голливуде. Чтобы закрепить свою страсть, она даже создала компанию Goop. Под этой маркой производятся продукты питания, косметика, одежда и множество других товаров, которые не вредят ни людям, ни планете. И вот несколько дней назад у бренда появилась новинка – купальники G. Label Swim.



46-летняя актриса изумила поклонников стройным телом (фото: likeshop.me/goop; goop.com)

Линия создавалась под вдохновением от 90-х и знаковых лиц той эпохи, включая Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и саму Гвинет Пэлтроу. Главные "изюминки" моделей создатели определили так: роскошные ткани, идеальный крой, приглушенные цвета и "вневременность". Рекламировать купальники, конечно же, стала сама хозяйка бренда. Гвинет примерила несколько моделей – как сплошных, так и раздельных, которые подчеркнули стройное безупречное тело актрисы и матери двоих детей.

Новая линия от Гвинет пришлась по душе поклонникам и многим знаменитостям (фото: goop.com)

Съемка в черно-белой и приглушенной песочной гамме вышла стильной, без каких-либо лишних деталей. Дополняет образ Гвинет только легкий макияж и естественная укладка. Нужно ли говорить, что 46-летняя знаменитость выглядит лет там на 20 моложе? Что тут же отметили и пользователи сети, выразив свои восторги:

О боже, ты – это что-то нереальное

Вау! Оглушающе!

Это тело мамы, которое я хочу. Это не тело, которое у меня есть

Я только увидел это, и выбросил мою сумку чипсов прочь. Пора надеть мои кроссовки

Тело мечты

Голодный? Есть. Спасибо, настоящие женщины везде

Великолепна

Она такая удивительная

Давайте поговорим о вашей невероятной фигуре

Это то тело, которое я надеюсь получить

Стройная королева

Офигенный ИДОЛ

Мне нравятся новые костюмы от Goop! У меня есть одна вещь с красивыми запутанными ремнями на спине

Вдохновение для жизни

Великолепная женщина



Актриса – давняя сторонница здорового образа жизни (фото: goop.com)

К слову, многие поклонники Goop все же возмутились дороговизной изделий. Так, средняя цена купальника из новой коллекции – $ 300. "Почему ваши вещи такие дорогие, и вы не делаете больших размеров?", "Отличное тело... Но это слишком много для классического черного купального костюма!", – пишут они.