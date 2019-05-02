Стройная и стильная: 51-летняя Николь Кидман блистает на очередной обложке

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса украсила июньский выпуск InStyle

Николь Кидман вновь украсила очередную глянцевую обложку. Теперь она стала одной из героинь июньского выпуска InStyle, а остальные 4 достались остальным персонам нашумевшего сериала "Большая маленькая ложь": Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн. В интервью они рассказали о съемках, дружбе, любви, борьбе и амбициях…



Так, 51-летняя актриса призналась, что ее главная страсть – это работа. Она очень рада иметь право голоса в создании фильмов (актриса выступила и продюсером сериала). Вторая же, не менее значимая часть ее жизни, – семья.

"После мероприятий я иду домой, чтобы обнять своих детей. Буквально: я иду и прижимаю их к себе. Они всегда будут ждать. Я также обнимаю мужа. Самое замечательное, что наш семейный священник сказал нам в самом начале нашего брака, было: "Всегда целуй перед уходом и целуй, когда возвращаешься".



Николь Кидман на обложке InStyle (фото: instagram.com/nicolekidman)

На вопрос о женской дружбе она ответила однозначно – она существует. Так, у Николь есть подруги детства, с которыми они тесно дружат до сих пор. Более того – они буквально спасают друг друга.

"Мои подруги спасли мою жизнь, это правда. Они могут поднять меня с земли и просто быть рядом. Когда я буквально не знала, что делать, мои подруги вмешались: "Это то, что должно произойти, и мы все устроим". Я даже не могла думать, не могла работать и не могла перестать плакать, а они говорили: "Не волнуйся. Мы решим это". Теперь я плачу от благодарности".

Николь Кидман для InStyle (фото: instagram.com/nicolekidman)

В фотосессии для журнала она примерила несколько стильных образов. На обложке она позирует в зеленой блузе Gucci, белой с принтом юбке Victoria Beckham, ярко-желтых балетках Malone Souliers и длинных серьгах Delfina Delettrez. Волосы рыжеволосой красавицы собраны в высокую прическу и украшены лентой-бантом.

На другом фото она примерила красный космюм с принтом и белым поясом Balenciaga и колье Sophie Buhai. Не менее ярким получился образ в красной шубе Blumarine, бледно-розовом платье Araks и серьгах Harry Winston. В качестве локации стилисты съемки выбрали бассейн и роскошный интерьер дома.

Николь Кидман для InStyle (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь Кидман, которая активно ведет свою страницу в Instagram, уже поделилась с подписчиками обложкой и ссылкой на интервью. Редактора издания также запостили все 5 обложек.

"Звезды "Большая маленькая ложь" освещают наш июньский номер! Исполнительный продюсер сериала Николь Кидман эксклюзивно рассказывает о впечатляющей связи с аудиторией. "Какая прелесть воплотить образы женщин, которых мы играем, и заставлять людей чувствовать, что они их знают. У меня никогда не было этого. Я не привыкла к этому. Это так хорошо. Я чувствую себя очень близко к людям", – подписал журнал обложку с ктрисой.

Напомним, ранее 51-летняя Николь Кидман примерила откровенные образы для американского глянца Vanity Fair.

Также Николь Кидман и Шарлиз Терон поразили неувядающим внешним видом.