ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников

Lite » Мода 27.05.2019 - 21:29
Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников
Гвинет Пэлтроу (фото: goop.com)

Актриса презентовала новую коллекцию для Goop

Гвинет Пэлтроу, пожалуй, – самая ярая фанатка здорового образа жизни и правильного питания в Голливуде. Чтобы закрепить свою страсть, она даже создала компанию Goop. Под этой маркой производятся продукты питания, косметика, одежда и множество других товаров, которые не вредят ни людям, ни планете. И вот несколько дней назад у бренда появилась новинка – купальники G. Label Swim.

Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальниковБезупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников
Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников46-летняя актриса изумила поклонников стройным телом (фото: likeshop.me/goop; goop.com)

Линия создавалась под вдохновением от 90-х и знаковых лиц той эпохи, включая Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и саму Гвинет Пэлтроу. Главные "изюминки" моделей создатели определили так: роскошные ткани, идеальный крой, приглушенные цвета и "вневременность". Рекламировать купальники, конечно же, стала сама хозяйка бренда. Гвинет примерила несколько моделей – как сплошных, так и раздельных, которые подчеркнули стройное безупречное тело актрисы и матери двоих детей.

Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников

Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальниковБезупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников

Новая линия от Гвинет пришлась по душе поклонникам и многим знаменитостям (фото: goop.com)

Съемка в черно-белой и приглушенной песочной гамме вышла стильной, без каких-либо лишних деталей. Дополняет образ Гвинет только легкий макияж и естественная укладка. Нужно ли говорить, что 46-летняя знаменитость выглядит лет там на 20 моложе? Что тут же отметили и пользователи сети, выразив свои восторги:  

  • О боже, ты – это что-то нереальное
  • Вау! Оглушающе!
  • Это тело мамы, которое я хочу. Это не тело, которое у меня есть
  • Я только увидел это, и выбросил мою сумку чипсов прочь. Пора надеть мои кроссовки
  • Тело мечты
  • Голодный? Есть. Спасибо, настоящие женщины везде
  • Великолепна
  • Она такая удивительная
  • Давайте поговорим о вашей невероятной фигуре
  • Это то тело, которое я надеюсь получить
  • Стройная королева
  • Офигенный ИДОЛ
  • Мне нравятся новые костюмы от Goop! У меня есть одна вещь с красивыми запутанными ремнями на спине
  • Вдохновение для жизни
  • Великолепная женщина
    Безупречна: 46-летняя Гвинет Пэлтроу взорвала сеть стройным телом в рекламе купальников

Актриса – давняя сторонница здорового образа жизни (фото: goop.com)

К слову, многие поклонники Goop все же возмутились дороговизной  изделий. Так, средняя цена купальника из новой коллекции – $ 300. "Почему ваши вещи такие дорогие, и вы не делаете больших размеров?", "Отличное тело... Но это слишком много для классического черного купального костюма!", – пишут они.

Горячая брюнетка: 45-летняя Хайди Клум показала, как выглядела в молодости Лето в Украине: синоптик дал неожиданный прогноз
Новости Украины летоплаваниемодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь