Бежевый костюм и яркая блуза: Ева Лонгория показала безупречный образ в духе Виктории Бекхэм

Ева Лонгория – одна из самых стильных звезд, которая, несмотря на многочисленные выходы в свет, всегда умеет удивить яркими образами. В этот раз повод посетить ивент был более чем значимым. В Голливуде прошел торжественный гала-вечер Women in Entertainment, который организовало издание The Hollywood Reporter. Ева пришла поддержать свою давнюю подругу Риз Уизерспун. Популярная актриса получила приз имени Шерри Лансинг. В честь Риз Ева опубликовала фото, где они обнимаются на фоне брендволла.

Ева Лонгория и Риз Уизерспун (фото: instagram.com/evalongoria)

"Поздравляю эту талантливую, умную, красивую женщину за награду Hollywood Reporter Leadership Award. Ты продолжаешь прокладывать путь для всех нас! Люблю тебя, сестра!", – написала эмоциональный пост Лонгория.

Ева с гостями (фото: instagram.com/evalongoria)

Для вечера она подобрала стильный образ на основе одного из любимых предметов своего гардероба – брючного костюма. Длинные брюки со стрелками, а также объемный пиджак нейтрального бежевого оттенка она более чем удачно сочетала с ярко-синей блузой. Не удивительно! Такой прием – настоящая фишка еще одной модной иконы, Виктории Бекхэм. А именно от нее костюм Евы. Завершили лук классические лодочки с узким носком, мелкие серьги, зачесанные в высокий хвост волосы, а также яркий макияж с выразительными smoky eyes.

Бежевый – один из любимых оттенков Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Интересно, что свою оценку образу тут же дала и сама Виктория. "Ты выглядишь потрясающе! Поцелуи!", – написала она под фото своей лучшей подруги.

Риз, которая пришла на ивент вместе с детьми и мужем, выбрала наряд довольно скромный. Темно-синее платье миди с плиссированной юбкой, аккуратным воротничком, рукавами-фонариками, накладными карманами и рядом пуговиц придавало ей очарования, сделав визуально еще более стройной и невероятно юной.