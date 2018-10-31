Вагітна Меган Маркл вразила стильним "індиго-образом" під час поїздки в Нову Зеландію

Вагітна Меган Маркл і принц Гарррі (фото: Getty Images)

Герцогиня Сассекська блиснула в стильній спідниці-плісе — незаперечний тренд наступного сезону

Вагітна герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі вирушили в 16-денний тур по Австралії, Фіджі, Тонга і Новій Зеландії. Четвертий день тривалої поїздки пройшов у Новій Зеландії, де королівська пара Меган-Гаррі відвідала Rainbow Spirit — центр вивчення природи.

При цьому шанувальників Меган Маркл привернув її черговий стриманий, але дуже стильний образ в синіх тонах.

Так, для офіційного прийому у місті Роторуа на Острові Північний в Новій Зеландії Меган вибрала ультра стильну плісировану спідницю насиченого синього кольору. Крім того, спідниця виконана з ледь прозорої тканини, що додає образу герцогині пікантності. При цьому в цілому образ ніяк не можна назвати вульгарним.

Зазначимо, що під час модних показів світових брендів сезону весна-літо 2019 на подіумах буквально одна за одною виходили моделі, які демонстрували різні елементи гардеробу, декоровані романтичними складками. В наступному модному сезоні спідниці-плісе знову повертаються! Зверніть на це увагу!

Герцогиня Сассекська в ультра стильному образі (фото: Dominic Lipinski-Pool/Getty Images)

Стильна спідниця-плісе поєднується з трикотажною кофтиною синього кольору. Стриманий образ завершують зручні темно-сині туфлі від бренду Manolo Blahnik.

Стильна Меган Маркл (фото: Dominic Lipinski-Pool/Getty Images)

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Весь образ довершує романтична зачіска — зібране в пучок волосся, і повсякденний макіяж. До речі, "традиційний" мейкап Маркл завжди включає в себе акцент на очі і губи.

Меган Маркл в Новій Зеландії (фото: Dominic Lipinski-Pool/Getty Images)

Нагадаємо, під час свого 16-денного туру Меган і Гаррі відвідали офіційне вручення професійних нагород Австралійського географічного товариства. Для такої урочистої події герцогиня Сассекська обрала воістину приголомшливу сукню Oscar de la Renta, декоровану чорно-білими силуетами птахів.

Також Меган і Гарррі встигли відвідати яскраву пляжну вечірку з серфінгістами в передмісті Сіднея.

Як пройшло весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: РБК-Україна)