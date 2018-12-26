Бархат и перья: героиня Киев днем и ночью посоветовала, что надеть в новогоднюю ночь

Фото: Полина из Киев днем и ночью (пресс-служба Нового канала)

Праздник уже на носу и пришла пора окончательно определиться с нарядом

Новый 2019 год уже на носу, и многие замерли в радостном предвкушении праздника. Кроме, пожалуй, тех, кто еще не определился с выбором наряда для празднования главной ночи года. В чем же лучше встречать год Желтой свиньи? Известная киевская модель и героиня сериалити Киев днем и ночью Полина Ковалевская поделилась своими советами, передает пресс-служба Нового канала.

Она отметила, что в эту ночь можно не сдерживать себя и выбирать все яркое и пышное.

"Начнем с главного правила: обычные законы стиля и модные тренды в Новогоднюю ночь отменяются! – считает Полина. – Именно на Новый год в образе ты можешь позволить себе чуточку больше, чем обычно: более яркий макияж, больше украшений, пышнее юбку. Кстати, кукольные юбки в этом году приветствуются – грядет год Желтой Свиньи по китайскому календарю. А свинка любит все пышное и золотое".

Фото: пресс-служба Нового канала

Далее модница дала 5 советов, что должно присутствовать в праздничном наряде.

Совет №1: Пайетки

Начнем с простого. Новый год без пайеток, как оливье без майонеза. Не обязательно искать платье, сплошь усеянное блестками. Топа с пайетками будет вполне достаточно, чтобы сделать любой образ праздничным.

Совет №2: Блеск во всем

Для празднования Новогодней ночи смело выбирай блестящий (очень блестящий!) наряд. Платье из жаккарда, ткани с люрексом, даже украшенное стразами – уместным будет все. Shine bright like a diamond, как говорится!

Фото: (nstagram.com/itskovalevskaya)

Совет №3: Перья

Уже несколько модных сезонов дизайнеры всего мира украшают вечерние наряды перышками. Они могут обрамлять подол платья, рукава или даже штанины брюк. Цвет – на твой выбор. Но помни, что символ наступающего года любит все оттенки желтого и розового.

Совет №4: Бархат

Бархат равняется роскошь. А ты достойна быть роскошной в Новый год! При выборе платья обрати внимания, чтобы ткань была плотная. Недорогой бархат может просвечиваться и сильно удешевлять твой образ.

Совет №5: Шелк или атлас

Давно мечтаешь об атласном платье-комбинации? Самое время обзавестись этой стильной обновкой! Красивые вечерние комбинации уже стали настоящей классикой, и всегда будут актуальны в эту ночь.

Фото: пресс-служба Нового канала

И еще несколько общих напутствий:

При выборе фасона платья не забывай, что ночь будет долгой и есть ты, вероятно, будешь много. Поэтому лучше избегать очень облегающих силуэтов. Животик на новогодних фото еще никого не красил.

Если планируешь вечеринку в шумной компании, советую не выбирать одежду светлых оттенков. Вряд ли ты захочешь в полночь оттирать в ванной пятна от красного вина с твоего белоснежного платья.

Будь практичной! Перед покупкой наряда подумай, сможешь ли ты потом надеть эту вещь еще раз? Возможно, логичнее будет взять платье напрокат.

Фото: (nstagram.com/itskovalevskaya)

Ранее мы сообщали, что популярная украинская дизайнер и фэшн-эксперт Анастасия Иванова порекомендовала образы, в которых лучше всего будет встречать грядущий Новый год. По словам стилиста, чтобы расположить к себе символ года, нужно выбрать яркий наряд, который подчеркнет вашу уверенность в себе – тогда успех будет сопутствовать вас круглый год.

Отметим, что институт цвета Pantone назвал самые модные оттенки одежды на 2019 год.

Кстати, LITE составил список целей к гардеробу на 2019 год, который послужит вам базовым ориентиром.

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