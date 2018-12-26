Оксамит і пір'я: героїня Київ вдень і вночі порадила, що одягти в новорічну ніч

Фото: Поліна з Києва вдень і вночі (прес-служба Нового каналу)

Свято вже на носі і прийшла пора остаточно визначитися з нарядом

Новий 2019 рік вже на носі, і багато людей завмерли в радісному передчутті свята. Крім, мабуть, тих, хто ще не визначився з вибором вбрання для святкування головної ночі року. У чому ж краще зустрічати рік Жовтої свині? Відома київська модель і героїня серіаліті Київ вдень і вночі Поліна Ковалевська поділилася своїми порадами, передає прес-служба Нового каналу.

Вона зазначила, що в цю ніч можна не стримувати себе і вибирати все яскраве і пишне.

"Почнемо з головного правила: звичайні закони стилю і модні тренди в Новорічну ніч скасовуються! – вважає Поліна. – Саме на Новий рік в образі ти можеш дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай: більш яскравий макіяж, більше прикрас, пишніше спідницю. До речі, лялькові спідниці в цьому році вітаються – гряде рік Жовтої Свині за китайським календарем. А свинка любить все пишне і золоте".

Фото: прес-служба Нового каналу

Далі модниця дала 5 порад, що має бути присутнім у святковому вбранні.

Порада №1: Паєтки

Почнемо з простого. Новий рік без паєток, як олів'є без майонезу. Не обов'язково шукати сукню, густо засіяну блискітками. Топа з паєтками буде цілком достатньо, щоб зробити будь-який образ святковим.

Підказка №2: Блиск в усьому

Для святкування Новорічної ночі сміливо вибирай блискучий (дуже блискучий!) наряд. Сукня з жаккарда, тканини з люрексом, навіть прикрашена стразами – доречним буде все. Shine bright like a diamond, як кажуть!

Фото: (nstagram.com/itskovalevskaya)

Підказка №3: Пір'я

Вже кілька модних сезонів дизайнери всього світу прикрашають вечірні вбрання пір'їнками. Вони можуть обрамляти поділ сукні, рукава або навіть штанини штанів. Колір – на твій вибір. Але пам'ятай, що символ наступаючого року любить всі відтінки жовтого і рожевого.

Порада №4: Оксамит

Оксамит дорівнює розкіш. А ти варта бути розкішною в Новий рік! При виборі сукні зверни увагу, щоб тканина була цупка. Недорогий оксамит може просвічуватися і сильно здешевлювати твій образ.

Порада №5: Шовк або атлас

Давно мрієш про атласну сукні-комбінацію? Саме час обзавестися цієї стильною обновкою! Красиві вечірні комбінації вже стали справжньою класикою, і завжди будуть актуальні в цю ніч.

Фото: прес-служба Нового каналу

І ще кілька загальних порад:

При виборі фасону сукні не забувай, що ніч буде довгою і їсти ти, певно, будеш багато. Тому краще уникати дуже облягаючих силуетів. Животик на новорічних фото ще нікого не прикрашав.

Якщо плануєш вечірку в галасливій компанії, раджу не вибирати одяг світлих відтінків. Навряд чи ти захочеш опівночі відтирати у ванній плями від червоного вина з твоєї білосніжної сукні.

Будь практичною! Перед покупкою наряду подумай, чи зможеш ти потім надіти цю річ ще раз? Можливо, логічніше буде взяти сукню напрокат.

Фото: (nstagram.com/itskovalevskaya)

Раніше ми повідомляли, що популярна українська дизайнер і фешн-експерт Анастасія Іванова порекомендувала образи, в яких найкраще буде зустрічати наступаючий Новий рік. За словами стиліста, щоб розташувати до себе символ року, потрібно вибрати яскравий наряд, який підкреслить вашу впевненість у собі – тоді успіх буде супроводжувати вас цілий рік.

Зазначимо, що інститут кольору Pantone назвав наймодніші відтінки одягу на 2019 рік.

До речі, LITE становив список цілей до гардеробу на 2019 рік, який послужить вам базовим орієнтиром.

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