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Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Lite » Мода 05.07.2020 - 13:12
Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які речі варто заховати подалі в шафу влітку 2020

Влітку особливо хочеться виглядати стильно і модно, але для цього слід врахувати останні світові тенденції і йти в ногу з ними. Також не зайвим буде вивчити антитрендb, які варто відкласти подалі в шафу до кращих часів і віддати перевагу модним сполученням, фактурам і фасонам. Стиліст Ксенія Господінова назвала в Instagram топ-3 неактуальних речі в гардеробі цього влітку і наочно показала стильні і застарілі луки на кожен день.

Три антитренди, про які варто забути:

  • Облягаючі силуети: тенденції цього сезону схилилися в бік фасону oversize і вільного крою.
  • Спідниці-пачки і крою спідниці "сонце": давно не актуальні моделі. Краще замінити спідницею прямого крою довжини міді або міні-спідниці А-Силуету.
  • Балетки з круглим мисом: Замінюємо на мюли з квадратним або гострим.

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Що і як варто носити влітку 2020, а від чого варто відмовитися (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Але є і хороша новина. Завдяки карантину з'явився новий практичний і зручний стиль — biz-leisure. Його суть полягає у поєднанні спортивних речей з класичними елементами.

У перекладі "biz-leisure" означає одяг, яка підходить одночасно для відпочинку і роботи. Таким чином, можна сміливо надягати джоггери з чоловічим піджаком, світшоти з класичними брюками зі стрілками, строгі сорочки з велосипедками і елегантні спідниці зі спортивними худі.

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою
Як носити велосипедки влітку 2020 (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Велосипедки взагалі невід'ємний елемент цього стилю. Вони гарні і з ошатним топом, і з суворим жакетом. Також можна поєднувати їх з вільними сорочками або маскулінними об'ємними піджаками. Головне — дотримати баланс пропорцій.

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Антитренди літа 2020 і новий стиль biz-leisure: стиліст поділилася шпаргалкою

Новий стиль "biz-leisure" передбачає зручність і практичність (instagram.com/ksenia_gospodinova

Раніше стиліст Тетяна Віноградова розповіла про актуальні сукні літа 2020.

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Автор: Lite

Теги Новини України стильмода
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