Английская роза: Наталья Водянова покорила Нью-Йорк женственными нарядами и стройной фигурой

Наталья Водянова, которая большую часть времени отдает своему фонду и семье, не так часто появляется на подиумах. Но даже редкие выходы супермодель воспринимает не как тяжелую работу, а как возможность переключиться и отдохнуть от рутины. В прошлые выходные она отправилась в Нью-Йорк на Неделю моды. Красавица опубликовала фото из самолета, где сидит с книжкой в руках.

Наталья обожает читать (фото: nstagram.com/natasupernova)

"Комплекс вины мамы, которая оставила детей на выходных (категорически не в моих правилах) ради работы, помножен на чувство вины от испытанного удовольствия, подаренного 7-ми часами одиночества и чтения", – написала Водянова. Комфортный лук модели (она в бежевого оттенка брюки и вязаную кофту бежевого оттенка), ее беззаботная улыбка и общая атмосфера снимка говорят о том, что полет и правда удался на славу.

Показ Tory Burch (видео: instagram.com/toryburch)

Позже модель показала работу на подиуме и многочисленные фото и видео с бекстейджа. Она открывала показ знаменитой американской марки Tory Burch. Коллекция, созданная под вдохновением от личности и стиля принцессы Дианы, получилась женственной и "сильной".

Наталья готовится к показу (фото: nstagram.com/natasupernova)

"Для сезона весна/лето 2020 я взяла реплику от Дианы Спенсер, которой я была очарована с юных лет. Ясно, что она была иконой стиля, но я любила ее бесстрашие, ее ум и, прежде всего, ее человечность. Она оставила наследие, которое воплощает в себе то, чем я восхищаюсь больше всего, что с самого начала воплотилось в нашем фонде и компании. Эта коллекция объединяет английские цветочные сады, сдержанный объем и мой собственный взгляд на восьмидесятые", – рассказала о коллекции креативный директор марки Тори Берч.

Наталья в Tory Burch (фото: nstagram.com/natasupernova)

Наталья примерила два образа. Длинное светло-зеленое в клетку платье с пышными рукавами, воланами и галстуком дизайнер предлагает носить с босоножками на низком ходу, объемной сумкой и крупными серьгами. Второй лук – максимально нежный и женственный – состоял из белого платья с гипюровыми вставками и цветочной вышивкой. К нему модель обула кеды, а завершал все неброский макияж и укладка с плетением.

По всей видимости, именно от него Водянова осталась в полном восторге. "В полном расцвете. Спасибо, что пригласили меня открыть ваше шоу @toryburch", – написала Наталья, опубликовав фото у себя на странице. Многочисленные поклонники тут же засыпали ее комплиментами, отметив ее неувядающую красоту и свежесть.