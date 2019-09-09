Англійська троянда: Наталія Водянова підкорила Нью-Йорк жіночними нарядами і стрункою фігурою

Наталя Водянова, яка більшу частину часу віддає своєму фонду та сім'ї, не так часто з'являється на подіумах. Але навіть рідкісні виходи супермодель сприймає не як важку роботу, а як можливість переключитися і відпочити від рутини. У минулі вихідні вона вирушила в Нью-Йорк на Тиждень моди. Красуня опублікувала фото з літака, де сидить із книжкою в руках.

Наталія обожнює читати (фото: nstagram.com/natasupernova)

"Комплекс провини мами, яка залишила дітей на вихідних (категорично не в моїх правилах) заради роботи, помножений на почуття провини від цього задоволення, подарованого 7-ми годинами самотності і читання", – написала Водянова. Комфортний лук моделі (вона в бежевого відтінку штанях і в'язаній кофті бежевого відтінку), її безтурботна посмішка і загальна атмосфера знімка говорять про те, що політ і справді вдався на славу.

Показ Tory Burch (відео: instagram.com/toryburch)

Пізніше модель показала роботу на подіумі і численні фото та відео з бекстейджа. Вона відкривала показ знаменитої американської марки Tory Burch. Колекція, створена під натхненням від особистості і стилю принцеси Діани, вийшла жіночною і "сильною".

Наталія готується до показу (фото: nstagram.com/natasupernova)

"Для сезону весна/літо 2020 я взяла репліку від Діани Спенсер, якою я була зачарована з юних років. Ясно, що вона була іконою стилю, але я любила її безстрашність, її розум і, насамперед, її людяність. Вона залишила спадщину, яка втілює в собі те, чим я найбільше захоплююся, що з самого початку уособлювало наш фонд та компанію. Ця колекція об'єднує англійські квіткові сади, стриманий обсяг і мій власний погляд на вісімдесяті", – розповіла про колекції креативний директор марки Торі Берч.

Наталя в Tory Burch (фото: nstagram.com/natasupernova)

Наталія приміряла два образи. Довге світло-зелене в клітку плаття з пишними рукавами-воланами і краваткою дизайнер пропонує носити з босоніжками на низькому ходу, об'ємною сумкою і великими сережками. Другий лук – максимально ніжний і жіночний – складався з білої сукні з мереживними вставками і квітковою вишивкою. До нього модель взула кеди, а завершував все непомітний макіяж та зачіска з плетінням.

Саме від цієї сукні Водянова залишилася в повному захваті. "В повному розквіті. Дякую, що запросили мене відкрити ваше шоу @toryburch", – написала Наталя, опублікувавши фото у себе на сторінці. Численні шанувальники тут же засипали її компліментами, зазначивши її нев'янучу красу і свіжість.