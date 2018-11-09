Андре Тан розповів, що носити взимку дівчатам plus size (фото)

Нова колекція для дівчат Plus size від Андре Тана (колаж: РБК-Україна)

Іменитий дизайнер радить пишним дівчатам експериментувати з яскравими кольорами і принтами

Іменитий український дизайнер Андре Тан, який першим в Україні вивів на подіум моделей plus size, поділився корисними порадами на тему того, що ж носити взимку пішнотілим красуням. Один з найуспішніших дизайнерів України презентував вже другу колекцію для "пишних та розкішних".

"Завдання нашої лінії plus size — довести, що дівчата з пишними формами можуть носити гарний одяг, який підкреслює красу, а не ховатися за "мішками для танків". Я щодня отримую листи-повідомлення і фотографії дівчат в нашому одязі, що доводить — ми на вірному шляху", — говорить про нову колекцію Андре Тан.

Відзначимо, що раніше стало відоме ім'я переможниці проекту Модель XL, одним із суддів якого є Андре Тан.

Далі дизайнер поділився основними рекомендаціями у виборі одягу для жінок plus size.

Сукні

Головне призначення сукні — підкреслювати красу і жіночність. Не бійтеся яскравих кольорів і принтів, експериментуйте з кроєм і фактурою. Однак намагайтеся уникати суконь-"трапецій" — вони візуально зменшують плечі, але при цьому істотно додають об'єму в стегнах.

Висока талія



Вибирайте спідниці та брюки з завішеній талією: вони не тільки вигідно підкреслюють фігуру, але і є найбільш сексуальним елементом в жіночому гардеробі.

Зібрані сукні та блузи під грудьми, завжди вигідно підкреслять зону декольте, якщо модель вільного крою, завжди можна використовувати пояс.



Кольори та принти



У модному сезоні осінь-зима 2018-19 в тренді колір Саргасового моря і всі відтінки синього. Гармонійно буде виглядати образ, в якому присутні світлі відтінки зверху, а більш темні — знизу.

Червоний, сірий, чорний, білий, денім, клітка і горох — експериментуйте з образами, і ви точно не залишитеся непоміченими!

Нагадаємо, в жовтні Андре Тан представив свою нову осінньо-зимову колекцію. Тоді дизайнер докладно перерахував основні fashion-тренди.

До цього STYLER побував на унікальному зірковому показі Тана, в рамках якого дефілювали Оля Полякова, Леся Нікітюк, Ганна Різатдінова і ряд інших відомих українок.

Як на показі нової колекції Андре Тана сезону весна-літо 2019 виблискували справжні зірки (фото: РБК-Україна)