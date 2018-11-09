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Андре Тан розповів, що носити взимку дівчатам plus size (фото)

Lite » Стиль і мода 09.11.2018 - 10:31
Нова колекція для дівчат Plus size від Андре Тана (колаж: РБК-Україна)
Нова колекція для дівчат Plus size від Андре Тана (колаж: РБК-Україна)

Іменитий дизайнер радить пишним дівчатам експериментувати з яскравими кольорами і принтами

Іменитий український дизайнер Андре Тан, який першим в Україні вивів на подіум моделей plus size, поділився корисними порадами на тему того, що ж носити взимку пішнотілим красуням. Один з найуспішніших дизайнерів України презентував вже другу колекцію для "пишних та розкішних".

"Завдання нашої лінії plus size — довести, що дівчата з пишними формами можуть носити гарний одяг, який підкреслює красу, а не ховатися за "мішками для танків". Я щодня отримую листи-повідомлення і фотографії дівчат в нашому одязі, що доводить — ми на вірному шляху", — говорить про нову колекцію Андре Тан.

Відзначимо, що раніше стало відоме ім'я переможниці проекту Модель XL, одним із суддів якого є Андре Тан.

Далі дизайнер поділився основними рекомендаціями у виборі одягу для жінок plus size.

Сукні

Головне призначення сукні — підкреслювати красу і жіночність. Не бійтеся яскравих кольорів і принтів, експериментуйте з кроєм і фактурою. Однак намагайтеся уникати суконь-"трапецій" — вони візуально зменшують плечі, але при цьому істотно додають об'єму в стегнах.

Колекція Андре Тана

Андре Тан розповів, що носити взимку дівчатам plus size (фото)

Висока талія

Вибирайте спідниці та брюки з завішеній талією: вони не тільки вигідно підкреслюють фігуру, але і є найбільш сексуальним елементом в жіночому гардеробі.

Зібрані сукні та блузи під грудьми, завжди вигідно підкреслять зону декольте, якщо модель вільного крою, завжди можна використовувати пояс.

Андре Тан розповів, що носити взимку дівчатам plus size (фото)

Колекція Андре Тана


Кольори та принти

У модному сезоні осінь-зима 2018-19 в тренді колір Саргасового моря і всі відтінки синього. Гармонійно буде виглядати образ, в якому присутні світлі відтінки зверху, а більш темні — знизу.

Червоний, сірий, чорний, білий, денім, клітка і горох — експериментуйте з образами, і ви точно не залишитеся непоміченими!

Андре Тан розповів, що носити взимку дівчатам plus size (фото)

Андре Тан розповів, що носити взимку дівчатам plus size (фото)

Нагадаємо, в жовтні Андре Тан представив свою нову осінньо-зимову колекцію. Тоді дизайнер докладно перерахував основні fashion-тренди.

До цього STYLER побував на унікальному зірковому показі Тана, в рамках якого дефілювали Оля Полякова, Леся Нікітюк, Ганна Різатдінова і ряд інших відомих українок.

Як на показі нової колекції Андре Тана сезону весна-літо 2019 виблискували справжні зірки (фото: РБК-Україна)

Новини України Андре Тандизайнермода
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