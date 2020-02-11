Алла Костромичева закрыла показ на Нью-Йоркской неделе моды: Это кайф!

Ведущая «Топ-модели по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, которая ранее "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон, в который раз участвовала в fashion show украинского бренда BEVZA.

С дизайнером бренда – Светланой Бевзой ведущая Нового канала знакома уже много лет. И очень гордится, что может представлять ее одежду на New York Fashion Week. Пару лет назад Алла открывала показ дизайнера, в этом модном сезоне – закрывала.

– В Украине много достойных дизайнеров, которые поднялись до мирового уровня качества, кроя и продакшена, – уверена Костромичева. – И Света Бевза, безусловно, одна из них. Мне импонирует ее минимализм, я ношу одежду ее бренда. Знаете, когда смотришь на коллекции BEVZA, видишь прямые линии. Но из этих прямых линий сотканы настоящие произведения искусства. Мне близка эта философия простоты. И обычно я хочу увезти домой все, в чем выходила на подиум.

В показе BEVZA Алла выходила на подиум трижды: в белом платье-рубашке с брюками, вязаном пальто и черном платье с высоким горлом в стиле минималистического шика.

Алла Костромичева на показе BEVZA

– Особенно приглянулось пальто, – говорит ведущая Нового канала. – Идея уюта в большом городе. Это модно, лаконично, красиво и при этом уютно. Знаете, иногда так хочется комфорта, что готов весь день ходить в спортивном костюме. Так вот, BEVZA доказывает: можно выглядеть женственно и при этом чувствовать себя, как в любимом худи. Вот такие ощущения возникают в этом пальто.

Волнения перед показами Алла давно не испытывает – говорит, что на подиуме чувствует себя, словно рыба в воде.

– Показы – это всегда в кайф, – улыбается Костромичева. – Независимо от того, для какого дизайнера ты это делаешь. Но в этот раз я чувствовала еще гордость за украинского дизайнера и большую любовь.

Напомним, ранее участница "Топ-модели по-украински" Дарина Герасимчук открыла свой первый показ на Ukrainian fashion week. Девушка поделилась эмоциями от нового опыта.