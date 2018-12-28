Завжди актуально: fashion-блогер показала, в чому зустріти Новий 2019 рік

Блогер Анна Петраш

Щоб виглядати святково і нарядно, не обов'язково купувати вечірнє плаття — досить уважніше переглянути свій гардероб

Підготовка до новорічних вечірок у самому розпалі. Безумовно, до зустрічі Нового 2019 року багато готуються грунтовно, заздалегідь продумуючи свій святковий образ. І все ж не всі готові купувати вечірні сукні або модні костюми і витрачати на це значні суми. Крім того, деякі відкладають цю затію на самий останній момент, красиво одягаючись ледь не в бій курантів.

LITE вирішив поспілкуватися на тему новорічного образу з юною співачкою і fashion-блогером Анни Петраш (Anna PETRAsh). Дівчина представила топ-5 одночасно простих, але стильних і святкових новорічних образів, які можна "зібрати" з свого гардеробу.

Стиль диско: паєтки, блискітки, показний гламур

Перше — це колір, в якому радять святкувати новорічну ніч. В цьому році віддайте перевагу жовтому, зеленому, коричневому і всім варіаціям цих кольорыв і відтінків.

"До речы, золото — показний гламур — зараз у тренді. А для тих, хто кольоровим нарядам воліє чорний і білий, стилісти радять звернути увагу на матеріал, деталі та оздоблення — одяг повинен виглядати дорого", — радить Анна Петраш.

"Зараз в моді стиль диско і кругом повно моделей з паєтками і стразами. Можна зібрати комплект: чорні штани з еко-шкіри і чорний топ в паєтках. Такий образ доповнюйте взуттям на підборах", — говорить модний блогер.

Паєтки все ще в тренді. Обов'язково додайте їх в свій новорічний образ

Нагадаємо, раніше LITE пояснював, як носити речі з паєтками і виглядати при цьому ідеально. Прислухайтеся до порад українських дизайнерів!

Якщо яскравий блиск паєток здається вам надто зухвалим і надмірно сміливим, але все ж хочеться залишатися в тренді, тоді віддайте перевагу структурам з дрібним блиском.

"Можна навпаки — красиву спідницю з блискучої тканини одягнути з простим топом. Додати модні аксесуари: сумки з бахромою і принтом або масивні золоті прикраси — отримуємо модний і яскравий образ", — радить Петраш.

Блискучі структури завжди додадуть вашому образу нарядності

Не відмовляйтеся від яскравих кольорів

Будь-який, навіть, здавалося б, найпростіший образ можна зробити ошатним, розбавивши його хоча б одним елементом яскравого кольору. Зверніть увагу на цей "трюк".

"Якщо все-таки хочеться кольору, то можна яскраву кольорову футболку надіти з чорними брюками з еко-шкіри. Додати модний зараз ремінь-стрічку в тон футболці — зухвалий наряд готовий".

Навіть яскрава футболка вже виглядає святково

"Тим, кому по душі колір сонця, не обов'язково одягатися в нього з голови до ніг. Я вибрала жовтий жилет з баскою з ПВХ, до нього підібрала чорний кроп-топ з пишними рукавами і жовто-чорним принтом, а також пишну чорну спідницю з неопрену. Вийшло дуже яскраво і святково. До речі, новорічне настрій будь-якому поряд може надати накинута на плечі гірлянда на батареях із світлодіодними лампочками. З таким аксесуаром можна виблискувати в прямому сенсі слова всю ніч!" — рекомендує Анна Петраш.

Біла сорочка — завжди стильно і елегантно

"Біла сорочка — мій улюблений елемент гардеробу. Куди ж без неї? Головне — в новорічну ніч сорочка повинна бути особливо ошатною: з незвичайними деталями, мереживом або дуже пишними рукавами. А ще дуже круто буде виглядати комбінезон з якогось "гламурного" матеріалу. Наприклад, біла блузка з об'ємними рукавами, декольтованими плечима і мереживними бретелями з бежевим комбінезоном з еко-шкіри. Доповнила наряд гірляндою і вийшло дуже круто і незвично", — підсумувала fashion-блогер.

Такий "діловий" образ виглядає одночасно і стильно, і ошатно

Нагадаємо, раніше LITE звернувся до гримера і актора серіаліті "Київ вдень і вночі" (3-4 сезони), іміджмейкеру та зірковому візажисту Олегу Машукову, який поділився секретами новорічного макіяжу.

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