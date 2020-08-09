8 универсальных вещей, которые выручат вас в любой ситуации

У вас есть 1 минута на сборы, а выглядеть надо потрясающе. Что выручит в любой ситуации? Стилист-имиджмейкер Ирина Каховская назвала 8 универсальных вещей, которые помогут быстро создать стильный образ для любого события.



Итак, если в вашем гардеробе есть эти вещи, то никакой цейтнот или внезапная встреча не застанет врасплох!

Футболка

Идеально сидящие джинсы

Пиджак актуального силуэта

Белые кеды/кроссовки

Бежевые лодочки

Рубашка оверсайз

Кросс боди сумка

Что-то из украшений: или лаконичные, но крупные серьги, или массивное колье, или крупное кольцо



Конечно, каждый день ходить так будет скучно, это так скажем "SOS набор", выручающий практически всегда.

Иллюстративное фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)



Но чтобы он реально вас выручал и был актуальным, важно все эти вещи подобрать:

индивидуально под себя (колорит, тип фигуры)

регулярно заменять, если что-то пришло в негодность, испачкалось

периодически проверяем набор на актуальность. Возможно, что-то надо заменить на более актуальную модель

этот набор всегда должен быть готов! об этом идеально заботиться хотя бы раз в неделю

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