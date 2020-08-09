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8 універсальних речей, які виручать вас у будь-якій ситуації

Автор: Марина Настевич

З ними вас нічого не зможе застати зненацька

У вас є 1 хвилина на збори, а треба виглядати приголомшливо. Що виручить в будь-якій ситуації? Стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська назвала 8 універсальних речей, які допоможуть швидко створити стильний образ для будь-якої події.

Отже, якщо у вашому гардеробі є ці речі, то ніякий цейтнот або раптова зустріч не застане зненацька!

  • Футболка

  • Джинси, що ідеально сидять

  • Піджак актуального силуету

  • Білі кеди/кросівки

  • Бежеві човники

  • Сорочка оверсайз

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  • Крос боді сумка
  • щось з прикрас: або лаконічні, але великі сережки, або масивне кольє, або велике кільце


Звичайно, кожен день ходити так буде нудно, це так скажемо "SOS набір", що рятує практично завжди.

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)


Але щоб він реально вас виручав і був актуальним, важливо всі ці речі підібрати:

  • індивідуально під себе (колорит, тип фігури)
  • регулярно замінювати, якщо щось прийшло в непридатність, забруднилось
  • періодично перевіряємо набір на актуальність. Можливо, щось треба замінити на більш актуальну модель
  • цей набір завжди повинен бути готовий! про це ідеально дбати хоча б раз на тиждень

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