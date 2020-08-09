8 універсальних речей, які виручать вас у будь-якій ситуації

У вас є 1 хвилина на збори, а треба виглядати приголомшливо. Що виручить в будь-якій ситуації? Стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська назвала 8 універсальних речей, які допоможуть швидко створити стильний образ для будь-якої події.



Отже, якщо у вашому гардеробі є ці речі, то ніякий цейтнот або раптова зустріч не застане зненацька!

Футболка

Джинси, що ідеально сидять

Піджак актуального силуету

Білі кеди/кросівки

Бежеві човники

Сорочка оверсайз

Крос боді сумка

щось з прикрас: або лаконічні, але великі сережки, або масивне кольє, або велике кільце



Звичайно, кожен день ходити так буде нудно, це так скажемо "SOS набір", що рятує практично завжди.

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)



Але щоб він реально вас виручав і був актуальним, важливо всі ці речі підібрати:

індивідуально під себе (колорит, тип фігури)

регулярно замінювати, якщо щось прийшло в непридатність, забруднилось

періодично перевіряємо набір на актуальність. Можливо, щось треба замінити на більш актуальну модель

цей набір завжди повинен бути готовий! про це ідеально дбати хоча б раз на тиждень

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