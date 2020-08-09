8 універсальних речей, які виручать вас у будь-якій ситуації

З ними вас нічого не зможе застати зненацька
У вас є 1 хвилина на збори, а треба виглядати приголомшливо. Що виручить в будь-якій ситуації? Стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська назвала 8 універсальних речей, які допоможуть швидко створити стильний образ для будь-якої події.
Отже, якщо у вашому гардеробі є ці речі, то ніякий цейтнот або раптова зустріч не застане зненацька!
Звичайно, кожен день ходити так буде нудно, це так скажемо "SOS набір", що рятує практично завжди.
Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
Але щоб він реально вас виручав і був актуальним, важливо всі ці речі підібрати:
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