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Как правильно носить красный цвет: модные советы от дизайнера

Пятница 07 августа 2020 16:35
Как правильно носить красный цвет: модные советы от дизайнера
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Андре Тан поделился полезными правилами и лайфхаками

Кристиан Лабутен уверяет, что мужчина это подобие быка и он не может устоять перед красной подошвой. Но красный цвет весьма коварный в сочетаниях. Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился основными правилами, как нужно носить красное.

Не используйте красный и черный в одном луке.

Оба цвета очень яркие и каждый по отдельности перетягивает внимание на себя. Лучше использовать тотал ред, но учтите, что обтягивающий красный наряд может удачно подчеркнуть отсутствие тренировок в зале.

Как правильно носить красный цвет: модные советы от дизайнера

Красный –– не значит доминирующий.

Элементы этого цвета будут хорошо смотреться на белом или сером полотне. Белый смягчает агрессивность красного цвета, поэтому такое сочетание подходит практическим всем женщинам. Выбирая сочетание красного и серого, нужно ориентироваться на равные по яркости оттенки. И не забывайте о благородном бежевом!

Как правильно носить красный цвет: модные советы от дизайнера

Если хотите покорить всех и стать поистине звездой вечера –– попробуйте скомбинировать фиолетовый и красный.

И важно, чтобы атмосфера была сопутствующей, иначе – забудьте об этом сочетании.

Как правильно носить красный цвет: модные советы от дизайнера

Всегда считал коричневый подлым цветом, особенно в комбинации с красным.

Этот цвет может иметь холодный или теплый оттенок и от этого зависит, подружится ли он с красным.Чем теплее и светлее коричневый, тем отчетливее видны в нем красные составляющие. Тем гармоничнее он сочетается с красным. Глухие, холодные оттенки коричневого смотрятся с даже самым ярким и светлым красным очень мрачно.

Как правильно носить красный цвет: модные советы от дизайнера

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

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