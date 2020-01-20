50-летняя Дженнифер Энистон без нижнего белья в платье Dior поразила точеной фигурой

Дженнифер Энистон в последнее время не сходит со страниц звездных сводок. 50-летняя актриса, звезда по праву культового сериала “Друзья” знает, как подогреть интерес к своей персоне. Особенно хорошо “на руку играют” последние слухи вокруг “воссоединения” Энистон и Брэда Питта. Но обо всем по порядку… Так, в Лос-Анджелесе шумно прошла торжественная церемония награждения премии Гильдии киноактеров США - так называемая SAG Awards. Как обычно, внимание модных СМИ было приковано к звездным героиням красной дорожки, которые основательно подготовились к новому светскому выходу.

50-летняя Дженнифер Энистон уже успела попасть в топы лучших нарядов красной дорожки SAG Awards. Перед десятками фотокамер кинодива блистала в облегающем кремовом платье от Dior. Силуэтное платье в пол выгодно облегало и подчеркивало спортивные формы Энистон, которой уже в феврале исполнится 51 год. Просто невероятно! При этом струящееся платье весьма пикантно подчеркивало фигуру Джен без белья.

Дженнифер Энистон в платье Dior (скриншоты: instagram.com/usweekly)

Однозначно, Брэд Питт, который также присутствовал на церемонии вручения, кусал локти. Настолько сногсшибательно выглядела его бывшая супруга.

Кстати, за кулисами церемонии SAG Awards Дженнифер Энистон и Брэд Питт мило пообщались, что сразу же стало одним из главных поводов для обсуждения в мировых СМИ. Именно объятья Джен и Брэда стали едва ли не главным событием вечера.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт (скриншоты: instagram.com/usweekly)

Отметим, что и Энистон, и Питт стали счастливыми обладателями статуэток SAG Awards. Питт забрал награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Однажды в Голливуде"). А Энистон - за лучшую женскую роль в драматическом сериале “Утреннее шоу”, где главную роль также играет подруга Дженнифер - Риз Уизерспун.

К слову, за благодарственной речью Энистон Питт наблюдал из-за кулис. И от наблюдательных взглядов журналистов не ускользнула улыбка, с которой актер следил за своей бывшей возлюбленной.

Все же поклонники пары искренне надеются, что Джен и Питт вновь воссоединятся. По крайне мере слухи об этом ходят еще с прошлого года. Однако правда это или домыслы “желтых” СМИ - пока что остается загадкой.

Напомним, Энистон и Питт поженились в 2000-м и расстались спустя пять лет из-за романа актера с Анджелиной Джоли. В 2016 году стало известно, что Питт и Джоли разводятся. Тогда-то в прессе и появились первые слухи о том, что Энистон может вернуться к бывшему мужу.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон в бабушкином свитере за $645 показала повседневный образ на зиму.