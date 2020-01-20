50-річна Дженніфер Еністон без нижньої білизни в сукні Dior вразила витонченою фігурою

Дженніфер Еністон останнім часом не сходить зі сторінок зоряних ЗМІ. 50-річна актриса, зірка по праву культового серіалу "Друзі" знає, як підігріти інтерес до своєї персони. Особливо добре "грають на руку" останні чутки навколо "возз'єднання" Еністон і Бреда Пітта. Але про все по порядку... Так, у Лос-Анджелесі шумно пройшла урочиста церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів США - так звана SAG Awards. Як завжди, увага модних ЗМІ була прикута до зоряним героїням червоної доріжки, які грунтовно підготувалися до нового світського виходу.

50-річна Дженніфер Еністон вже встигла потрапити в топ кращих нарядів червоної доріжки SAG Awards. Перед десятками фотокамер кінодіва блищала в облягаючій кремовій сукні від Dior. Силуетна сукня вигідно облягає і підкреслює спортивні форми Еністон, якій вже в лютому виповниться 51 рік. Просто неймовірно! При цьому сукня дуже пікантно підкреслювала фігуру Джен без білизни.

Дженніфер Еністон в сукні Dior (скріншоти: instagram.com/usweekly)

Однозначно, Бред Пітт, який також був присутній на церемонії вручення, кусав лікті. Настільки приголомшливий вигляд мала його колишня дружина.

До речі, за лаштунками церемонії SAG Awards Дженніфер Еністон і Бред Пітт мило поспілкувалися, що відразу ж стало одним з головних приводів для обговорення у світових ЗМІ. Саме обійми Джен і Бреда стали чи не головною подією вечора.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт (скріншоти: instagram.com/usweekly)

Зазначимо, що і Еністон, і Пітт стали щасливими володарями статуеток SAG Awards. Пітт забрав нагороду за кращу чоловічу роль другого плану (фільм "Одного разу в Голлівуді"). А Еністон - за кращу жіночу роль у драматичному серіалі "Ранкове шоу", де головну роль також грає подруга Дженніфер - Різ Уізерспун.

До речі, за подячною промовою Еністон Пітт спостерігав з-за лаштунків. І від спостережних поглядів журналістів не вислизнула посмішка, з якою актор стежив за своєю колишньою коханою.

Все ж шанувальники пари щиро сподіваються, що Джен і Пітт знову воз'єднаються. Принаймні, чутки про це ходять ще з минулого року. Однак правда це чи домисли "жовтих" ЗМІ - поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, Еністон і Пітт одружилися в 2000-му і розлучилися через п'ять років через роман актора з Анджеліною Джолі. У 2016 році стало відомо, що Пітт і Джолі розлучаються. Тоді в пресі з'явилися перші чутки про те, що Еністон може повернутися до колишнього чоловіка.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон у бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму.