46-летняя Хайди Клум похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном мини

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель показала новые фото з медового месяца

Хайди Клум и Том Каулитц продолжают наслаждаться своим медовым месяцем. Пара путешествует по Италии на яхте. При этом модель, как истинная женщина, не забывает регулярно обновлять свой круизный гардероб. И хотя большей мерой он состоит из купальников, парео и комфортных халатов, есть на борту и вещи для полноценных образов.

Хайди в новом романтичном образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Один из них – летний и легкий, модель продемонстрировала пару часов назад. Короткое платье с кружевными оборками, корсетом и милым цветочным принтом буквально превратило Хайди в юную девушку. Такой фасон выгодно подчеркнул ее соблазнительную грудь и тонкую талию, а оттенок – золотистый загар, который уже успел покрыть совершенное тело супермодели и телеведущей. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки в белой оправе, а также серьги и подвески. Волосы она уложила крупными локонами. Выглядела она так хорошо, что поклонники не могли сдержать слов восторга.

Модель наслаждается солнецм и морем (фото: instagram.com/heidiklum)

Видимо, сама Хайди также осталась довольна своим внешним видом. Она опубликовала фото с разных ракурсов, а также короткие ролики в нем. Разумеется, позирует она не всюду сама. Несколько кадров передают романтическую атмосферу, которая царит на яхте влюбленных.

Влюбленные не могут нарадоваться своей свадьбе (фото: instagram.com/heidiklum)

На одном видео Хайди и Том нежно целуются. Другое фото – демонстрация колец молодоженов. Хайди явно по душе «морская» жизнь, она то и дело оставляет забавные подписи, что могла бы остаться на борту навечно.

К слову, горячие кадры в купальниках Хайди также обожает. Она демонстрирует свое безупречное тело, вызывая восхищение, а порой и зависть фолловеров. Недавно Клум показала также свое круизное меню. В обычной жизни Хайди не держит строгую диету, а медовый месяц и вовсе создан не для того. Тем не менее завтрак, который продемонстрировала Клум, состоит преимущественно из фруктов. Что ж, вот откуда такая роскошная форма!