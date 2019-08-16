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46-річна Хайді Клум похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому міні

Lite » Мода 16.08.2019 - 19:32
46-річна Хайді Клум похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому міні
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель показала нові фото з медового місяця

Хайді Клум і Том Каулітц продовжують насолоджуватися своїм медовим місяцем. Пара подорожує по Італії на яхті. При цьому модель, як справжня жінка, не забуває регулярно оновлювати свій круїзний гардероб. І хоча більшою мірою він складається з купальників, парео і комфортних халатів, є на борту і речі для повноцінних образів.

46-річна Хайді Клум похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому мініХайді в новому романтичному образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Один з них – літній і легкий, модель продемонструвала пару годин тому. Коротке плаття з мереживними оборками, корсетом і милим квітковим принтом буквально перетворило Хайді в юну дівчину. Такий фасон вигідно підкреслив її спокусливі груди і тонку талію, а відтінок – золотистий загар, який вже встиг покрити досконале тіло супермоделі і телеведучої. Доповнили образ великі сонцезахисні окуляри в білій оправі, а також сережки і підвіски. Волосся вона уклала великими локонами. Виглядала вона так добре, що шанувальники не могли стримати слів захоплення.

46-річна Хайді Клум похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому міні

Модель насолоджується солнецм і морем (фото: instagram.com/heidiklum)

Мабуть, сама Хайді також залишилася задоволена своїм зовнішнім виглядом. Вона опублікувала фото з різних ракурсів, а також короткі ролики в ньому. Зрозуміло, позує вона не всюди сама. Кілька кадрів передають романтичну атмосферу, яка панує на яхті закоханих.

46-річна Хайді Клум похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому мініЗакохані дуже щасливі (фото: instagram.com/heidiklum)

На одному відео Хайді і Том ніжно цілуються. Інше фото – демонстрація кілець молодят. Хайді явно до душі «морське» життя, вона повсякчас залишає веселі підписи, що могла б залишитися на борту навічно.

До речі, гарячі кадри в купальниках Хайді також обожнює. Вона демонструє своє бездоганне тіло, викликаючи захоплення, а часом і заздрість фоловерів. Нещодавно Клум показала своє круїзне меню. У звичайному житті Хайді не тримає строгу дієту, а медовий місяць і зовсім створений не для того. Тим не менш сніданок, який продемонструвала Клум, складається переважно з фруктів. Що ж, ось звідки така розкішна форма!

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