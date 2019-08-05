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Мы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбы

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 17:27
Мы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбы
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц поженились

Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой! Об этом на своей странице в Instagram модель сообщила буквально несколько часов назад. 46-летняя красавица показала первый кадр с церемонии бракосочетания. Хайди примерила пышное платье с оголенными плечами и длинным шлейфом, волосы распущены, а на голове у нее красуется объемная фата. Жених также примерил белоснежный костюм.

Пара стоит посреди роскошного зала, украшенного множеством гирлянд из цветов, и нежно целуется. "Мы сделали это! Мистер & Миссис Каулитц", – добавила она радостную и полную гордости подпись с множеством сердечек. Романтическое фото в рекордные сроки собрало массу лайков и комментариев с поздравлениями.

Мы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбыМы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбыХайди, том и его брат (фото: instagram.com/heidiklum) 

К слову, пара уже давно отправилась в Италию, чтобы как следует отдохнуть и наконец устроить грандиозную свадьбу. Хайди и Том уже буквально засыпали сеть совместными трогательными кадрами. А на днях они даже провели препати – роскошную вечеринку на яхте Christina O. Романтический вояж собрал массу гостей и родственников, среди них были и дети немецкой модели, которые, по словам инсайдеров, отлично ладят с 29-летним Томом.

Мы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбыХайди и Том сыграли свадьбу (фото: instagram.com/heidiklum) 

Интересно, что по слухам, молодые люди поженились еще в феврале. А сейчас просто устроили торжество для близких. Тем не менее судя по кадрам, оно получилось по-настоящему трогательным и незабываемым для всех присутствующих.

Мы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбыТретий брак должен быть счастливым, уверенаХайди (фото: instagram.com/heidiklum) 

Напомним, это уже третий по счету брак Хайди. Первый союз модели продлился недолго: с 1997 по 2002 года она была замужем за парикмахером Риком Пипино. Затем – с 2005 по 2012 – знаменитая немецкая модель и телеведущая состояла в супружестве с певцом Силом. В этом браке родилось четверо детей. Теперь на очереди – музыкант Том Каулитц, с которым Клум помолвилась в декабре прошлого года.

Мы сделали это! Хайди Клум и Том Каулитц показали романтическое фото со свадьбы

Хайди и Том буквально светятся счастьем (фото: instagram.com/heidiklum) 

По словам самой модели, она считает, что не сильно хороша в роли жены. Но, возможно, с третьей попытки ей повезет, пошутила как-то в интервью супермодель.  

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