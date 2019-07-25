ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном белье

Lite » Мода 25.07.2019 - 20:29
46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном белье
Дита фон Тиз (фото: instagram.com/ditavonteese)

Дита фон Тиз порадовала поклонников новым горячим кадром

Дита фон Тиз известна в первую очередь как танцовщица бурлеск-шоу, пин-ап-звезда, модель и бывшая девушка Мэрилина Мэнсона. Но сама знаменитость не раз признавалась: она не собирается всю жизнь плясать голой на сцене. Чтобы обеспечить себе безбедное существование без необходимости выступлений, она организовала собственную марку нижнего белья.

46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном бельеДита фон Тиз умеет преподнести свои творения (фото: instagram.com/ditavonteeselingerie) 

Умение Диты тонко чувствовать потребности женщин и угадывать желания мужчин, а также ее изысканный вкус сыграли ей на руку. Несмотря на огромную конкуренцию, которая царит в этом бизнесе (сегодня свои линии белья и купальников не выпускают только самые ленивые звезды), бренд Dita Von Teese Lingerie выделяется особым непередаваемым шиком и эротизмом.

46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном белье46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном бельеМодели белья звезда разрабатывает сама (фото: instagram.com/ditavonteeselingerie) 

Успех марки гарантирован еще и потому, что рекламировать большинство моделей взялась сама дива. На своей личной странице в Instagram, где уже больше 2 миллионов подписчиков, она постоянно показывает новые комплекты соблазнительного белья и другие предметы собственного производства.

46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном бельеДита радует поклонников "горячими" фото (фото: instagram.com/ditavonteese) 

Несколько часов назад она продемонстрировала очередной из них. Дита предстала в изумрудного оттенка кружевном бюстгальтере, трусиках и такого же оттенка поясе. Идеальный образ дополнили ярко-зеленые атласные туфельки, чулки и массивные серьги в ушах. Не обошлось без фирменного макияжа с безупречной фарфоровой кожей, красными губами и выразительными стрелками. А также без локонов, уложенных гладкой волной.

46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном бельеДита фон Тиз выпускает линию нижнего белья, духи, косметику и даже написала книгу (фото: instagram.com/ditavonteese) 

Дита позирует в полный рост, чтобы поклонники могли хорошо рассмотреть преимущества роскошного белья. А также, безусловно, все достоинства ее фигуры, включая пышные грудь и бедра, тонкую талию и стройные ноги. К слову, 46-летняя знаменитость никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластических хирургов. К примеру, грудь дива увеличила, а знаменитую родинку ей нарисовали тату-мастера.

46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном бельеРоскошная дива знает, как подать себя (фото: instagram.com/ditavonteese) 

Тем не менее, ее соблазнительный образ, продуманный до мелочей – дело рук в первую очередь самой фон Тиз. Она признается, что составляла его по крупинкам, вдохновляясь фильмами 40-х годов и мечтая быть такой же загадочной и эротичной, как женщины тех времен. Что ж, ей это, безусловно, удалось!

Девушка байкера: Роузи Хантингтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами с провокационной съемки Ничего лишнего: роскошная Ирина Шейк восхищает натуральной красотой
Новости Украины модельактрисамода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь