Зибров с ружьем и чувственная Астафьева: вышел трейлер украинской комедии "Продюсер"

Видео: YouTube / Producer Movie

В сети появился трейлер новой украинской комедии "Продюсер", где главных героев сыграли звезды украинского шоу-бизеса.

Зрители смогли увидеть мастер-класс превосходства от Алексея Дурнева, боевой гопак народного "Зібрембо" Павла Зиброва, женские бои без правил в грязной луже, и много других забавных жизненных ситуаций.

Согласно сюжету, самоуверенный кинопродюсер на зажигательной вечеринке тратит все деньги, полученные за прошедший фильм, и даже свой аванс за следующую работу. Дело в том, что новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них нечем... У него очень мало времени, чтобы достать кучу денег и самому доставить их на съемочную площадку, расположенную за городом. По дороге его ждут невероятные приключения, забавные ситуации и поучительный урок судьбы.

Фото: пресс-служба Producer Movie

Исполнителями главных ролей стали отечественные знаменитости: шоумен и телеведущий Алексей Дурнев, певицы Даша Астафьева, Мишель Андраде и Слава Каминская, певец Павел Зибров, ведущий Никита Добрынин, актер и шоумен Виктор Андриенко, дизайнер Андре Тан, спортсменка Анна Ризатдинова, "Мисс Украина" Александра Кучеренко, модель Анна Андрес, певица Санта Димопулос, шоумен и комик Дядя Жора, блогер Василий Кот (Василий Жмендак), дуэт TamerlanAlena, группа Lucky4 и певец Маркус Рива. Режиссером фильма выступил Сергей Вейн.

На экраны кинотеатров картина выйдет в День влюбленных, 14 февраля 2019 года.

Как мы писали ранее, украинская ведущая Маша Ефросинина сыграла одну из ролей в новогодней ленте "Приключения S Николая" и пришла на премьеру в эффектном платье.

Также стало известно, что украинский фильм "Донбасс" Сергея Лозницы не попал в шорт-лист номинантов на премию "Оскар".

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Видео: РБК-Украина