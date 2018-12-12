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Маша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільму

Lite » Стиль і мода 12.12.2018 - 15:13
Маша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільму
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна)

Телеведуча зіграла в картині одну з головних ролей

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка розповіла про інтимну пропозицію, захопила своїм образом на світському заході. Зірка відвідала допрем'єрний показ сімейної комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая", в якій зіграла одну з головних ролей. Партнером Маші по фільму став Василь Вірастюк.

Ведуча з'явилася на прем'єрі в ефектному чорному платті міді з золотистими вставками зверху і знизу. Доповнила образ актриса туфлями на шпильці, а волосся зібрала в хвіст.

Маша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільму

Маша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільмуМаша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільму

У своєму Instagram-stories зірка також показала, скільки квітів їй подарували на показі.

Маша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільмуМаша Єфросиніна вразила ефектним образом на прем'єрі фільму

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фільм "Пригоди S Миколая" розповідає про учня другого класу Артема, сім'я якого зовсім недавно перебралася з великого міста в затишний будиночок в Карпатських горах. Батьки вирішили проїхатися в місто і залишити Артема разом з сестрою Полею в будинку одних. В цей час до них завалився сам Святий Миколай – вірніше злодій в його костюмі на прізвисько "Кабан". Діти повинні зробити все можливе, щоб перемогти злодія і врятувати справжнього Святого Миколая. І допоможуть їм у цьому все хлопці та дівчата в окрузі.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином. Як зізналася екс-учасниця Танців з зірками, вона захворіла і лікується вдома, що дуже радує дитину. До речі, саме Саша став автором милою фотографії.

Також ми писалио те, що Єфросиніна розповіла, що потрібно знати про домашнє насильство.

Нагадаємо, нещодавно відома телеведуча записала нову яскраву "п'ятірочку", присвячену нетактовним питанням.

Відео: РБК-Україна

Названо номінантів престижної кінопремії Critics' Choice Awards 2019 "Мама хворіє": Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином
Новини України Маша Єфросинінаросійські фільмителеведущая
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