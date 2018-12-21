Зібров з рушницею та чуттєва Астаф'єва: вийшов трейлер української комедії "Продюсер"

Відео: YouTube / Producer Movie

В мережі з'явився трейлер нової української комедії "Продюсер", де головних героїв зіграли зірки українського шоу-бізесу.

Глядачі змогли побачити майстер-клас зверхності від Олексія Дурнєва, бойовий гопак народного "Зібрембо" Павла Зіброва, жіночі бої без правил в брудній калюжі, і багато інших кумедних життєвих ситуацій.

Згідно сюжету, самовпевнений кінопродюсер на запальній вечірці витрачає всі гроші, отримані за минулий фільм, і навіть свій аванс за наступну роботу. Справа в тім, що нові зйомки починаються вже завтра, а платити за них немає чим... У нього дуже мало часу, аби дістати купу грошей та самому доставити їх на знімальний майданчик, розташований за містом. Дорогою на нього чекають неймовірні пригоди, кумедні ситуації та повчальний урок долі.

Фото: прес-служба Producer Movie

Виконавцями головних ролей стали вітчизняні знаменитості: шоумен та телеведучий Олексій Дурнєв, співачки Даша Астаф’єва, Мішель Андраде та Слава Камінська, співак Павло Зібров, ведучий Нікіта Добринін, актор та шоумен Віктор Андрієнко, дизайнер Андре Тан, спортсменка Анна Різатдінова, "Місс Україна" Олександра Кучеренко, модель Анна Андрес, співачка Санта Дімопулос, шоумен та комік Дядя Жора, блогер Василь Кіт (Василь Жмендак), дует TamerlanAlena, гурт Lucky4 та співак Маркус Ріва. Режисером фільму виступив Сергій Вейн.

На екрани кінотеатрів картина вийде на День закоханих, 14 лютого 2019 року.

Як ми писали раніше, українська ведуча Маша Ефросініна зіграла одну з ролей у новорічній стрічці "Пригоди S Миколая" та прийшла на прем'єру в ефектній сукні.

Такж стало відомо, що український фільм "Донбас" Сергія Лозниці не потрапив до шорт-листа номінантів на премію "Оскар".

Відео: РБК-Україна