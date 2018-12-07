Вийшов офіційний трейлер фільму четвертої частини "Месників"

Трейлер четвертої частини фільму "Месники" (Youtube / Marvel Entertainment)

У мережі з'явився перший трейлер до фільму "Месники 4" від студії Marvel. Прем'єра фантастичного бойовика в Україні намічена на початок травня 2019 року.

Довгоочікуваний кінокомікс стане прямим продовженням фільму "Месники: Війна нескінченності". Сюжет не тільки розставить все по місцях, а й покаже початок абсолютно нової історії.

Божевільний титан Танос заволодів усіма шістьма Камінням Нескінченності і знищив половину населненія всесвіту. Супергероям, яким вдалося вижити, доведеться придумати складний план, щоб здобути перемогу над Таносом. Очолить загін Месників Тоні Старк.

Кадр з фільму "Месники 4" (Youtube / Marvel Entertainment)

Четверту частину "Месників" зняли ресжіссери Джо і Ентоні Руссо, які працювали над фільмами "Перший месник: Інша війна", "Перший месник: Протистояння" і "Месники: Війна нескінченності".

Ролі в картині виконали практично всі актори, які були задіяні в попередніх фільмах від Marvel про Месників: Роберт Дауні мол., Кріс Єванс, Скарлетт Йоханссон, Еванджелін Лілі, Джеремі Реннер, Карен Гілліан, Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен, Гвінет Пелтроу, Зої Салдана , Кріс Претт і інші.

Фільм був анонсований ще в 2014 році під назвою "Месники: Війна нескінченності - 2", проте в 2016-му студія Marvel відмовилася від цієї назви, та поки проект залишається "безіменним".

Нагадаємо, 6 грудня в прокат вийшов сімейний фентезійний фільм "Лускунчик і чотири королівства" від студії Disney.

Також в українських кінотеатрах стартував показ комедійного вестерна "Брати Сістерс" з Джеком Джилленхолом і Хоакіном Феніксом.

Відео: РБК-Україна