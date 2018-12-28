"В украинское кино начинают верить": как прошла презентация фильма "11 дітей з Моршина"

Видео: В Киеве презентовали зажигательную комедию "11 дітей з Моршина" (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

27 декабря в Киеве провели презентацию украинского семейного фильма "11 дітей з Моршина" – новую работу режиссера Аркадия Непиталюка.

В приключенческом фильме, который рассчитан как на детей, так и на взрослых, снялись знаменитые украинские актеры Владимир Горянский и Ада Роговцева. Также – Сергей и Снежана Бабкины, Гарик Корогодский, Александр Скичко и другие. Главную роль в картине исполнила Елена Лавренюк.

Фото: В Киеве презентовали фильм "11 дітей з Моршина". Сергей и Снежана Бабкины снялись в кино РБК-Украина)

По сюжету, городок Моршин был основан на месте, куда упал метеорит. Теперь это место богато очень редким металлом – осмием. В стремлении заработать кучу денег, Снежана решает обмануть всех и завладеть уникальным дорогостоящим объектом. На ее пути внезапно появляется 11 детей из Моршина. Они, сплотившись в одно целое ради доброй цели, начинают бороться с несправедливостью.

"Если так и дальше будет, Голливуд будет курить где-то в стороне"

В комментарии RBC-Lite актриса Елена Романюк призналась, что в детском и семейном кино снимается впервые.

"Мне было очень интересно играть в такую прекрасную полусказку! Во время съемок с нами было очень много детей, и это тоже для меня первый опыт – сниматься с таким большим количеством молодых актеров", - комментирует она.

Видео: 11 детей из Моршина, официальный тизер (Youtube-канал

UFD Independent Films)

Она говорит: если ей предложат снова сняться в семейном кино, она охотно согласится.

"Дети оказались очень организованные. Даже более организованные, чем маститые взрослые актеры! Я очень люблю сказки, и мои дети их очень любят. Мы с ними ходим на такие фильмы, охотно их сами смотрим. Мне кажется, такого жанра должна в Украине быть больше. Потому что семейное украинское кино не так часто получается", - добавляет она.

Фото: Елена Лавренюк (РБК-Украина)

Она с детьми недавно ходила на премьеру еще одного украинского семейного фильма "Пригоди S Миколая".

"Это тоже прекрасное украинское кино! И мои дети были от него просто в восторге! Они его посмотрели, а на следующий день дома смотрели "Один дома". Я у них спрашивала: "Ну что, как вам? Что вам больше понравилось?" Они говорят: "Нам и "Приключения", и "Один дома" одинаково нравятся. Поэтому, мне кажется, на это есть спрос, и нужно снимать больше таких фильмов", - убеждена актриса.

Фото: Елена Лавренюк (РБК-Украина)

По ее словам, с каждым новым снятым фильмом украинское кино движется вперед.

"Если так и дальше будет, я думаю, Голливуд будет курить где-то в стороне", - говорит Елена Лавренюк.

И комедия, и экшн, и мелодрама

Для режиссера Аркадия Непиталюка картина "11 дітей з Моршина" стала первым зрительским фильмом.

Об этом Непиталюк рассказал в комментарии для RBC-Lite.

"Я впервые снимаю зрительское кино. До этого я снимал авторские фильмы, а именно сейчас взялся за фильм для широкой зрительской аудитории, за жанровое кино. Поэтому для меня основной вызов был в том, чтобы мы смогли вместе с сосценаристами создать такую историю, которой можно было бы заинтересовать как можно больше зрителей. И затем реализовать ее. Потому что наша история - это не чистая комедия. У нас и комедия, и экшн с гонками, и элементы детектива. Также – мелодраматическая линия. В этом и был основной вызов", - говорит режиссер фильма.

Фото: Режиссер Аркадий Непиталюк (РБК-Украина)

В целом это семейное кино, но и детское тоже, говорит Аркадий Непиталюк.

"Вы знаете, очень сложно было все эти компоненты объединить воедино. Но мне кажется, что мы справились!" – подчеркивает режиссер.

К украинскому кино появляется доверие

2018 год для украинского кинематографа стал годом, когда происходит всплеск жанрового зрительского кино, убежден Аркадий Непиталюк.

"Наверное, как тренд пока доминирует комедия. Недавно презентовали "Пригоди S Миколая" – это тоже семейное кино. То, что в Украине появились семейные фильмы – это уникальная ситуация. И прекрасный тренд", - говорит он.

Фото: Украинские звезды пришли на вечеринку в честь презентации фильма (РБК-Украина)

Он надеется, что украинские зрители будут все больше верить в отечественное кино и ходить на него так же часто, как и на голливудские фильмы.

"Под конец этого года у зрителя уже произошел сдвиг относительно доверия к украинскому кинематографу. Зритель как-то не очень хотел ходить на украинские фильмы, за исключением кино с участием каких-то раскрученных медийных персон, которые снимали фильм. В основном это звезды, раскрученные за счет телевидения, а не фильмов. Однако сейчас мы видим, что зрители постепенно начинают интересоваться украинскими киноисториями. И это очень хорошая тенденция", - говорит Аркадий Непиталюк.

Видео: Маша Ефросинина рассказала о украинское кино (video.рбк.ru)

Напомним, в Киеве завершают съемки фильма "Черный Ворон" по культовым романом-бестселлером украинского писателя Василия Шкляра.

Также Маша Ефросинина рассказала, как снималась в новой украинской семейной комедии "Приключения S Николая".