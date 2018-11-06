Стало відомо, скільки унікальне фентезі за казкою Сашка Лірника зібрало в прокаті

Трейлер фільму "Чорний козак" (Відео: YouTube / UFD Independent Films)

Український аматорський фільм "Чорний козак", знятий режисером Владиславом Чабанюком за мотивами казки Сашка Лірника, за 11 днів вітчизняного кінопрокату зібрав касу в понад 550 тисяч гривень. Картину з 25 жовтня по 4 листопада подивилися 6997 глядачів, купивши квитки на суму 551 039 гривень, повідомляє kinobuk.com.

У перший вікенд кінопрокату мистичесий фільм демонстрували на 64 екранах при середній ціні квитка 81 гривня. Його подивилися 3842 глядачів, і касові збори склали 311 320 гривень.

У другий вікенд - з 1 по 4 листопада - кількість екранів, на яких демонстрували фільм "Чорний козак", впала на 70% - до 19 984 глядачів, що купили квитки на суму 81 763 гривень.

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Фентезі "Чорний козак" знято за твором Сашка Лірника "Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття".

Кошторис стрічки - повністю гроші волонтерів - склала трохи більше 3 мільйонів гривень. Адаптацією сценарію і зайнявся режисурою Владислав Чабанюк. Робота над фільмом велася починаючи з 2008 року.

Зазначається, що в картині знялася лише одна професійна акторка Марина Юрчак, яка виконала головну роль.

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Події фільму "Чорний козак" відбуваються у ХVII столітті в українському селі.

"Від чоловіка, котрий пішов на війну, красуні Ганні залишається лише перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство та виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі - по ночах хтось приходить до обійстя і виконує найтяжчу роботу: оре поле, лагодить ворота. Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї уночі. І побачила Ганна Чорного Козака, проклятого не бачити світла сонячного...", - йдеться в описі картини.

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Аматорський характер роботи над фільмом не завадив "Чорному козаку" зацікавити кіноглядачів.

Дистриб'ютором "Чорного козака" стала компанія Ukrainian Film Distribution.

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

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Відео: РБК-Україна