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Стало відомо, скільки унікальне фентезі за казкою Сашка Лірника зібрало в прокаті

Lite » Кіно 06.11.2018 - 19:40

Трейлер фільму "Чорний козак" (Відео: YouTube / UFD Independent Films)

Український аматорський фільм "Чорний козак", знятий режисером Владиславом Чабанюком за мотивами казки Сашка Лірника, за 11 днів вітчизняного кінопрокату зібрав касу в понад 550 тисяч гривень. Картину з 25 жовтня по 4 листопада подивилися 6997 глядачів, купивши квитки на суму 551 039 гривень, повідомляє kinobuk.com.

У перший вікенд кінопрокату мистичесий фільм демонстрували на 64 екранах при середній ціні квитка 81 гривня. Його подивилися 3842 глядачів, і касові збори склали 311 320 гривень.

У другий вікенд - з 1 по 4 листопада - кількість екранів, на яких демонстрували фільм "Чорний козак", впала на 70% - до 19 984 глядачів, що купили квитки на суму 81 763 гривень.

Стало відомо, скільки унікальне фентезі за казкою Сашка Лірника зібрало в прокаті

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Фентезі "Чорний козак" знято за твором Сашка Лірника "Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття".

Кошторис стрічки - повністю гроші волонтерів - склала трохи більше 3 мільйонів гривень. Адаптацією сценарію і зайнявся режисурою Владислав Чабанюк. Робота над фільмом велася починаючи з 2008 року.

Зазначається, що в картині знялася лише одна професійна акторка Марина Юрчак, яка виконала головну роль.

Стало відомо, скільки унікальне фентезі за казкою Сашка Лірника зібрало в прокаті

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Події фільму "Чорний козак" відбуваються у ХVII столітті в українському селі.

"Від чоловіка, котрий пішов на війну, красуні Ганні залишається лише перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство та виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі - по ночах хтось приходить до обійстя і виконує  найтяжчу роботу:  оре поле, лагодить ворота. Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї уночі. І побачила Ганна Чорного Козака, проклятого не бачити світла сонячного...", - йдеться в описі картини.

Стало відомо, скільки унікальне фентезі за казкою Сашка Лірника зібрало в прокаті

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Аматорський характер роботи над фільмом не завадив "Чорному козаку" зацікавити кіноглядачів.

Дистриб'ютором "Чорного козака" стала компанія Ukrainian Film Distribution.

Стало відомо, скільки унікальне фентезі за казкою Сашка Лірника зібрало в прокаті

"Чорний козак" (Скрін: YouTube / UFD Independent Films)

Раніше повідомлялося, що українська комедійна картина "Скажене Весілля" побила новий рекорд. Фільм, який за перший вікенд зібрав рекордний бокс-офіз, став першим з вітчизняних стрічок, переступили рубіж в 50 млн грн.

Також ми писали про те, що легендарний актор Богдан Бенюк оцінив стан українського кіно.

Нагадаємо, в Україні і Росії заборонили показ нового голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця" (Hunter Killer) про порятунок президента РФ з Гері Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях.

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Відео: РБК-Україна

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