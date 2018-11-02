В Украине и России запретили прокат голливудского фильма о спасении президента РФ

Видео: трейлер фильма "Охотник-убийца" (Hunter Killer) (youtube.com/TVUA)

В Украине и России запретили показ нового голливудского боевика "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, причины, по которым страны отказались от премьеры картины, разные.

В Украине премьера фильма должна была состояться 25 октября, а в России - 1 ноября.

Однако российские кинотеатры незадолго до премьеры начали массово убирать его из расписаний. Позже стало известно, что в РФ фильм не выйдет в прокат вовсе, так как не получил прокатного удостоверения Министерства культуры. Там поспешили заявить, что дело не в сюжете, а лишь в том, что дистрибьютор якобы изначально предоставил копию фильма плохого качества, а вариант на замену был предоставлен слишком поздно, чиновники не успели ознакомиться с материалом.

Однако по версии журналистов, реальной причиной запрета фильма мог стать именно его сюжет, поскольку российские власти не хотят допускать даже вымышленной вероятности того, что Путин может быть свергнут.

Фото: фрагмент из фильма "Охотник-убийца" (hollywoodreporter.com)

Как пишет издание, под запретом фильм оказался и в Украине, правда, по другой причине. Минкульт не выдал прокатное удостоверение, ссылаясь на закон Украины о кинематографии, запрещающий прокат картин, которые демонстрируют мощь армии страны-агрессора — России.

Сюжет фильма заключается в том, что капитан американской подлодки, которого играет Батлер, пытается предотвратить Третью мировую войну после того, как президент РФ был захвачен предавшим министром обороны.



В США лента "Охотник-убийца" вышла в прокат в прошлую пятницу и за выходные собрала 6,7 миллиона долларов.

Напомним, известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял запрет комедийного фильма "Смерть Сталина" в РФ.

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Видео: РБК-Украина