Стало відомо, яка українська документалка побореться за Оскар

Трейлер фільму "Віддалений гавкіт собак" (відео: YouTube / FIFDH Genève)

Український документальний фільм The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") пройшов кваліфікацію оскарівського комітету та увійшов у список претендентів на здобуття престижної премії. Про це повідомив асистент режисера картини Азад Сафаров на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що режисером картини виступив данець Саймон Леренг Вилмонт, а сам фільм був знятий у копродукції Данії, Швеції і Фінляндії. Картина розповідає про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту.

"Отже, конкуренція неймовірна. Поруч з нами вже близько 160 стрічок, ще з десяток додадуться в листопаді. Це просто рекорд Оскара за кількістю документальних стірчок", - написав він.

Скрін: facebook.com/azad.safarov

До слова, "Віддалений гавкіт собак" позмагається навіть з Майклом Муром з його новим "Фарангейт 11\9" (про президента США Дональда Трампа).

"У грудні виберуть 15 найкрутіших стрічок. Тримаємо кулаки за наших героїв Олежика, Ярика, супер бабусю Олександру Миколаївну, Альону та Костю", - зазначив Сафаров.

Також він опублікував фото зі зйомок фільму.

Зйомки фільму"Віддалений гавкіт собак" (Скрін: facebook.com/azad.safarov)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Асоціації кінокритиків НСКУ назвали кращі українські картини 2017 року, які були визначені в ході опитування Бюро української кіножурналістики.

Також ми писали про те, що український сімейний фільм "Коло Життя" визнали найбільш очікуваною кінострічкою з Європи.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Києві в прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ української драми Сергія Лозниці "Донбас". До речі, ця картина отримала премію за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2018. Відзначимо також, що "Донбас" поїде від України на кінопремію "Оскар".

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Відео: РБК-Україна