Стало відомо, хто буде ведучим престижної кінопремії Оскар

Фото: (oscar.org)

Вручення Оскара проведе актор з фільму "Дуже страшне кіно 3"

Американську кінопремію "Оскар", церемонія якої щорічно проводиться у Лос-Анджелесі, буде вручати американський актор Кевін Харт. Про це повідомила знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Американський актор і комік, який знявся в таких популярних фільмах, як "Дуже страшне кіно 3", "Півтора шпигуна" і "Думай як чоловік" повідомив, що у 2019 році він проведе вручення Оскара і зробить церемонію незабутньою.

Фото: (instagram.com/kevinhart4real)

"Мене довго питали, чи проведу я коли-небудь вручення Оскара, і моя відповідь завжди була однаковою. Я говорив, що для мене, комедійного актора, це буде шанс, який випадає раз у житті, і це станеться, коли і має трапитися. Я дуже щасливий, що для мене, нарешті, настала черга провести вручення Оскара", - написав Харт.

Скріншот поста: (instagram.com/kevinhart4real)

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Відео: (video.rbc.ua)