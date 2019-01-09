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Став відомий акторський склад пріквела "Гри престолів": список

Lite » Кіно та ТБ 09.01.2019 - 22:37
Став відомий акторський склад пріквела "Гри престолів": список
Кадр з відео: (youtube.com/HBO)

Серед виконавців персонажів є чимало знайомих кіноманам імен

Компанія HBO розсекретила акторський склад пріквела популярної кіносаги "Гра престолів". Про це йдеться на офіційному сайті телеканалу.

Шанувальники кіноепопеї побачать на екрані зірку серіалу "Доктор Хто" Наомі Акі, Джеймі Кемпбелл Бауера, який став відомим завдяки фільму "Суїні Тодд", Тобі Регбо, який прославився після виходу на екрани картини "Фантастичні звірі: Злочини Гриндельвальда", Іванна Джеремайя, який "засвітився" у "Чорному дзеркалі" і Джорджі Хенлі, яка зіграла Люсі Певенси у фільмі "Хроніки Нарнії". Про це йдеться на сайті каналу.

Раніше стало відомо, хто виконає головну роль у серіалі. Ним виявився зірка серіалу "Полдарк", британський актор Джош Уайтхаус. Головного жіночого персонажа зіграє голлівудська зірка Наомі Уоттс.

Варто сказати, що приквел "Гри престолів" отримав назву "Довга ніч". У серіалі покажуть події, які відбулися за тисячі років до початку сюжету кіносаги "Гра престолів" в часи занепаду золотої ери киновсесвіту. Зняти пілотну серію доручили британсскому режисерові С.-Дж. Кларксон, за спиною якої робота над серіалами "Декстер" і "Доктор Хаус".

Раніше ми писали про те, що в мережі опублікували перші кадри восьмого сезону серіалу "Гра престолів". У ролику Джон Сноу і Дейнерис Таргаріен спілкуються з Сансою Старк.

Нагадаємо, що перші промо-відео 8-го сезону серіалу "Гра престолів" з'явилися ще в грудні. На постерах зображені знаменитості-шанувальники серіалу, серед яких Джиммі Кіммел, Аарон Роджерс, Крістін Ченовет і співак T-Pain.

До слів, виконавиця ролі Арьи Старк в серіалі "Гра престолів" Мейсі Вільямс з'явилася в грудні минулого року на прем'єрі фільму "Мері Поппінс повертається" в незвичному образі.

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