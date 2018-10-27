Премія "Кіноколо": названі кращі українські фільми 2018 року

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Сергій Лозниця переміг одночасно в двох номінаціях

26 жовтня в кінотеатрі "Жовтень" в Києві відбулася церемонія нагородження премії "Кіноколо", що відзначає досягнення українського кіно від імені спільноти кінокритиків. Про це повідомляє прес-служба Київської тижня критики.

Повідомляється, що процедура голосування була повністю демократичною: в ній взяли участь 33 експерта, які є членами Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ). За підсумками голосування кращим повнометражним ігровим фільмом року журі обрало драму Сергія Лозниці "Донбас", яка в травні отримала приз за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Також Лозниця переміг у номінації "Кращий режисер".

Кращим актором 2018 року був обраний В'ячеслав Довженко, який зіграв командира захисників Донецького аеропорту в фільмі "Кіборги".

Кращою актрисою 2018 року стала Ірма Вітовська, яка отримала нагороду за роль баби Пріси в містичній драмі про життя в Чорнобильській зоні відчуження "Брама".

Переможницею в номінації "Відкриття року" у свій день народження стала режисер Марися Нікітюк, яка представила драму дорослішання "Коли падають дерева".

Премію "Кіноколо" за кращий короткометражний фільм отримав Дмитро Сухолиткий-Собчук за кінострічку "Штангіст". Фільм розповідає про справжню ціну перемоги в професійному спорті.

Кращим документальним фільмом 2018 року стала "Дельта" Олександра Течинського. Стрічка розповідає про важке життя мешканців міста Вилкове на Дунаї, які заробляють ловом риби і збором очерету.

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Відео: (video.rbc.ua)