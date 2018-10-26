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"Понад усе": более 2000 актеров изъявили желание сняться в первом украинском боевике

Lite » Кино 26.10.2018 - 21:19
Постер к фильму "Понад усе"
Постер к фильму "Понад усе"

Начало "живых" кастингов команда фильма планирует на весну 2019 года

Команда первого украинского боевика "Понад усе" официально заявила о завершении приема анкет на кастинг.

В ходе кастинга было получено больше 2000 анкет со всех уголков нашей страны. В данный момент ведется активная работа по обработке присланных материалов.

Информация об основной части участников, которые справились с заданием для кастинга, уже размещена на официальной странице проекта в Instagram. По словам режисера фильма Сергея Шляхтюка, все остальные будут опубликованы до конца ноября.

"Затем стартует онлайн голосование за участников. Кандидаты, набравшие наибольшее колличество лайков, комментариев и сохранений будут приглашены на живой кастинг. Мы планируем начало живых кастингов на весну 2019 года. Они будут проходить в крупных городах Украины: Киеве, Львове, Одессе, Харькове", - сказал Шляхтюк.

&quot;Понад усе&quot;: более 2000 актеров изъявили желание сняться в первом украинском боевике

Сергей Шляхтюк (фото: instagram.com/sergeyshlyahtyuk)

Напомним, что недавно в столичном кинотеатре состоялась премьера украинской романтической комедии "DZIDZIO Первый раз", при участии съемочной группы фильма и звезд шоу-бизнеса.

Видео: РБК-Украина

Ранее Зеленский показал, как работает его команда над созданием нового фильма.

Также LITE писали о том, что украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий станет режиссером фильма "Тигр". А продюсерами ленты выступят Брэд Питт и Даррен Аронофски.

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