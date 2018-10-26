"Понад усе": более 2000 актеров изъявили желание сняться в первом украинском боевике

Постер к фильму "Понад усе"

Начало "живых" кастингов команда фильма планирует на весну 2019 года

Команда первого украинского боевика "Понад усе" официально заявила о завершении приема анкет на кастинг.

В ходе кастинга было получено больше 2000 анкет со всех уголков нашей страны. В данный момент ведется активная работа по обработке присланных материалов.

Информация об основной части участников, которые справились с заданием для кастинга, уже размещена на официальной странице проекта в Instagram. По словам режисера фильма Сергея Шляхтюка, все остальные будут опубликованы до конца ноября.

"Затем стартует онлайн голосование за участников. Кандидаты, набравшие наибольшее колличество лайков, комментариев и сохранений будут приглашены на живой кастинг. Мы планируем начало живых кастингов на весну 2019 года. Они будут проходить в крупных городах Украины: Киеве, Львове, Одессе, Харькове", - сказал Шляхтюк.

Сергей Шляхтюк (фото: instagram.com/sergeyshlyahtyuk)

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Видео: РБК-Украина

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