"Понад усе": более 2000 актеров изъявили желание сняться в первом украинском боевике

Начало "живых" кастингов команда фильма планирует на весну 2019 года
Команда первого украинского боевика "Понад усе" официально заявила о завершении приема анкет на кастинг.
В ходе кастинга было получено больше 2000 анкет со всех уголков нашей страны. В данный момент ведется активная работа по обработке присланных материалов.
Информация об основной части участников, которые справились с заданием для кастинга, уже размещена на официальной странице проекта в Instagram. По словам режисера фильма Сергея Шляхтюка, все остальные будут опубликованы до конца ноября.
"Затем стартует онлайн голосование за участников. Кандидаты, набравшие наибольшее колличество лайков, комментариев и сохранений будут приглашены на живой кастинг. Мы планируем начало живых кастингов на весну 2019 года. Они будут проходить в крупных городах Украины: Киеве, Львове, Одессе, Харькове", - сказал Шляхтюк.
Сергей Шляхтюк (фото: instagram.com/sergeyshlyahtyuk)
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Видео: РБК-Украина
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