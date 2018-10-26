"Понад усе": більше 2000 акторів виявили бажання знятися у першому українському бойовику

Постер до фільму "Понад усе"

Початок "живих" кастингів команда фільму планує на весну 2019 року

Команда першого українського бойовика "Понад усе" офіційно заявила про завершення прийому анкет на кастинг.

У ході кастингу було отримано більше 2000 анкет з усіх куточків нашої країни. В даний момент ведеться активна робота з опрацювання надісланих матеріалів.

Інформація про основну частину учасників, які впоралися із завданням для кастингу, вже розміщена на офіційній сторінці проекту в Instagram. За словами режисера фільму Сергія Шляхтюка, всі інші будуть опубліковані до кінця листопада.

"Потім стартує онлайн-голосування за учасників. Кандидати, які набрали найбільшу кількість лайків і коментарів будуть запрошені на кастинг. Ми плануємо початок живих кастингів на весну 2019 року. Вони будуть проходити у великих містах України: Києві, Львові, Одесі, Харкові", - сказав Шляхтюк.

Сергій Шляхтюк (фото: instagram.com/sergeyshlyahtyuk)

Нагадаємо, що нещодавно у столичному кінотеатрі відбулася прем'єра української романтичної комедії "DZIDZIO Перший раз", за участю знімальної групи фільму і зірок шоу-бізнесу.

Відео: РБК-Україна

Раніше Зеленський показав, як працює його команда над створенням нового фільму.

Також LITE писали про те, що український режисер Мирослав Слабошпицький стане режисером фільму "Тигр". А продюсерами стрічки виступлять Бред Пітт і Даррен Аронофскі.